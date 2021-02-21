Королевская битва Fortnite продолжает пополняться знаменитыми героями

В Fortnite появились персонажи из вселенной Street Fighter / Epic Games

Разработчики из студии Epic Games объявили, что в пятом сезоне второй главы Fortnite в королевскую битву заглянут Рю и Чунь-Ли из популярной серии файтингов Street Fighter.

Новая тематическая экипировка уже доступна в магазине предметов. Появятся ли другие персонажи Street Fighter в королевской битве, пока не сообщается, однако в описании анонсирующего ролика разработчики назвали обновление магазина "первым раундом" этого кроссовера.

Параллельно в Fortnite проходит фестиваль короткометражных мультфильмов, в рамках которой геймерам предоставлять возможность посмотреть различные короткометражные мультфильмы на экране в режиме "Королевской вечеринки". Длительность одного показа составит около получаса. Картины будут повторяться по очереди в течение суток.

Напомним, что 2 декабря 2020 в Fortnite начался пятый сезон второй главы, посвященный "величайшим охотникам всех времен". В рамках сезона в игру уже успели добавить образы героев из популярных игр и фильмов, в числе которых: Кратос из God of War, Мастер Чиф из Halo, Дэрил и Мишон из "Ходячих мертвецов" и многие другие.

Fortnite x Street Fighter кроссовер - трейлер

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Ранее в игре появилась интеграция с приложением Houseparty (ПК, PS4/PS5), с помощью которого вы можете общаться в видеочате во время события.

Вот как можно добавить видеочат в Fortnite:

Откройте Houseparty на iOS или Android и подключитесь к Fortnite в настройках или через значок TV;

Присоединитесь к друзьям, как обычно, или пригласите их присоединиться к вам;

Запустите Fortnite на ПК или PlayStation;

Продолжайте общаться с друзьями во время игры.

Отметим, что по состоянию на сегодня Фортнайт считается одной из самых популярных игр в мире. Она регулярно ставит рекорды по количеству игроков и зрителей на Twitch. А когда однажды Fortnite на время "сломался" и перестал работать, из этого сделали настоящую трагедию.