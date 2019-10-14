"Фортнайт умер. Что произошло с Fortnite?": геймеры всего мира остались без мегапопулярной игры

Fortnite THE END / скриншот

13 октября, в воскресенье, многомиллионная аудитория геймеров со всего мира стала свидетелем смерти игры Фортнайт - Fortnite.

По информации, 13 октября, в воскресенье, в 21:00 по киевскому времени, внезапно закончился 10 сезон игры. При этом геймеры отмечают, что сезоны обычно заканчиваются по четвергам.

Так вот, каждый сезон Фортнайт, начиная с четвёртого сезона Fortnite, заканчивается символическим ивентом, который должен поставить шаг в сюжете.

В воскресенье в 21:00 начался ивент – взлетела знаменитая ракета. Образовались разломы. Разлом засосал метеорит, который находился в игре, и он ударился в Подлый пруд – так называемую нулевую точку. Черная дыра засосала все.

И все - игра закончилась. Да, не всех лающих запустило на ивент.

На черном экране появилась крохотная черная дыра.

Отметим, сразу после ивента во всех социальных сетях удалили все публикации о Фортнайт. Всюду черный экран.

К слову, весь мир замер в ожидании чуда и онемел от недоумения. Что произошло с фортнайт? Куда делся фортнайт? Когда запустят фортнайт? Фонтайт умер? Фортнайт все? Что произошло с фортнайт? – тоннами сыплются вопросы от многочисленной аудитории любимой игры.

По слухам, разработчики готовят новый фортнайт. К такому выводу пришли игроки после слов стримера Nindja. Даже кто-то пустил слух, что игра обновится в 11 часов 14 октября.

Но пока что официальных заявлений от разработчиков не было. Интрига и напряжение сохраняется. 11 сезон фортнайт пока не запускается. Fortnite THE END.