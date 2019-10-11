Украина - Литва: анонс матча, где смотреть, оценки букмекеров

Сборная Украины по футболу / Reuters

Анонс матча Украина - Литва в отборе на Евро-2020

Сборная Украины по футболы крайне уверенной походкой приблизилась к финальному этапу отбора на Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко набрали в пяти мачтах 13 очков и комфортным отрывом занимают первое место в своей группе В.

И если в понедельничном киевском матче с ближайшей преследовательницей, сборной Португалии, у украинцев наверняка будут проблемы с результатом, то в пятничной харьковской игре их быть не должно. Скорее всего, игроки нашей сборной возьмут очередные три очка.

Букмекерские оценки

Сборная Украины в матче против Литвы - безоговорочный фаворит у букмекеров. В конторе Parimatch на победу украинцев дают коэффициент 1.08. На победу Литва - коэффициент 35. Ничья - 11.5.

В конторе Фаворит спорт на победу хозяев дают коэффициент 1.07, на ничью - 15.00, на победу Литвы - 29.00.

Ситуация с кадрами

В составе сборной Украины есть потери. Из-за травм Андрею Шевченко придется обходиться без вратаря Дениса Бойко и защитника Никиты Бурды.

Литовцы снова могут рассчитывать на Арвидаса Новиковса. Однако из строя выбыл капитан сборной Федор Черных, а также лидеры полузащиты Мантас Куклис и Викинтас Сливка.

Ориентировочные составы:

Украина: Пятов — Болбат, Кривцов, Матвиенко, Миколенко — Степаненко, Марлос, Зинченко — Ярмоленко, Коноплянка, Яремчук.

Литва: Шеткас — Воробйовас, Палионис, Гирдвайнис, Миколюнас — Шимкус — Голубицкас, Матулевичюс, Жулпа, Вербицкас — Лаукжемис.

Матч Украина - Литва где смотреть

Прямая трансляция матча отбора Евро-2020 Украина - Литва состоится на телеканале Футбол 1.

Напомним, ранее итальянские СМИ сообщали о том, что руководство Милана захотело "выкрасть" Андрея Шевченко у сборной Украины.