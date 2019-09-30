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Милан захотел "выкрасть" Андрея Шевченко у сборной Украины - СМИ

30 сентября 2019, 11:35

Руководство итальянского гранда Милан, по данным журналистов, всерьез рассматривает Андрея Шевченко как нового тренера клуба.

Шевченко
Андрей Шевченко / УНИАН

Один из грандов итальянского футбола, клуб Милан всерьез рассматривает вариант с приглашение на пост главного тренера нынешнего наставника сборной Украины Андрея Шевченко.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Tuttomercatoweb. По данным журналистов, руководство Милана решила подыскать нового тренера вместо Марко Джампаоло, после того как игроки третий раз подряд уступили в Серии А (Фиорентине на Сан-Сиро - 1:3).

К слову, Шевченко стал звездой мирового футбола как игрок, выступая именно за "Милан"  (1999 - 2006, 2008-2009), выиграв Лигу чемпионов-2003 и обладателем Золотого мяча-2004

Напомним, ранее Андрей Шевченко высказался по поводу того, чего не хватает сборной Украины. До этого он рассказал о своей семейной жизни.

футбол сборная Украины Андрей Шевченко Милан
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