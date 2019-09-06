Бразильский футболист Шахтера отказался выступать за сборную Украины

Исмаили / ФК Шахтер

Бразильский защитник донецкого Шахтера Исмаили сообщил, что не будет выступить за сборную Украины.

"Мне сделали предложение, чтобы интегрироваться в сборную Украины. Очень обрадовался этому вызову, ведь я мог защищать цвета страны, которая меня так хорошо приняла.

Предложение поступило от такого человека, как Шевченко. Я всегда следил за Миланом, когда он играл там. Для меня он был кумиром. И предложение от него вызвало у меня большую радость. Но в таких ситуациях нужно много всего обдумать.

Я верю, что в Украине есть молодые игроки, которые могут выполнять эту работу. У них есть все качества, чтобы выступать за сборную Украины. Поэтому я принял лучшее решение для меня – отвергнуть предложение", - цитирует Исмаили Tribuna.

Напомним, недавно болельщики раскритиковали переход Евгения Коноплянки в Шахтер и похоронили его, как игрока. В Шальке украинец был одним из высокооплачиваемых игроков, зарабатывая около 4 миллионов евро в год, а в Шахтере его оклад составит 1,7 миллиона евро в год.