Пошел на понижение: стала известна зарплата Коноплянки в Шахтере

Евгений Коноплянка / ФК Шахтер

29-летний полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка покинул немецкий Шальке, и в последний день летнего трансферного окна присоединился к донецкому Шахтеру.

Украинский полузащитник подписал с горняками контракт, рассчитанный на три года.

"Сумма трансфера за Коноплянку составила 2 миллиона евро. Полузащитник будет зарабатывать около 1,7 миллиона евро в год. Кроме того, в контракте Евгения прописаны различные бонусы, которые он сможет получить за удачные выступления", - сказал Главреду источник из Шахтера.

Стоит отметить, что в Шальке Евгений Коноплянка был одним из наиболее высокооплачиваемых игроков, зарабатывая около 4 миллионов евро в год.

Напомним, болельщики раскритиковали переход Евгения Коноплянки в Шахтер и похоронили его, как игрока.