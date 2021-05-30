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Посмотрите на необычный концепт нового Mac Pro в кубическом дизайне

30 мая 2021, 13:34

Концепт вдохновлён слухами о том, что купертиновцы могут выпустить Mac Pro в стиле Power Mac G4 Cube.

Apple
Появился необычный концепт нового Mac Pro / Reuters

Дизайнеры издания Svetapple опубликовали снимки концепта нового Mac Pro на фирменном чипе Apple. По мнению авторов, размер компьютера получится уменьшить за счёт использования компактной материнской платы с чипом Apple Silicon.

Ранее инсайдеры сообщали, что выйдет сразу две версии Mac Pro, одна из которых будет "вызывать ностальгию по Power Mac G4 Cube". Ожидается, что это будет одно из самых значительных визуальных изменений продуктов Apple в 2021 году.

Представленный концепт как раз показывает Mac Pro в кубическом дизайне. Дизайнеры уменьшили Mac Pro, но оставили несколько узнаваемых элементов, таких как ручки и вентиляционные решетки. На задней стороне находится 6 портов USB-C Thunderbolt 3, 4 USB-A, 2 HDMI, Ethernet и разъем для питания MagSafe, как в последнем iMac. Также в наличии характерные вентиляционные решётки.

На верхней части размещены знаменитые хромированные ручки для переноски – правда, учитывая такие небольшие габариты, их предназначение теперь весьма сомнительно. Заменять ножки компьютера на нашумевшие в свое время колесики дизайнеры не стали.

  • Концепт нового Mac Pro с Apple Silicon
    Концепт нового Mac Pro с Apple Silicon Svetapple
  • Концепт нового Mac Pro с Apple Silicon
    Концепт нового Mac Pro с Apple Silicon Svetapple
  • Концепт нового Mac Pro с Apple Silicon
    Концепт нового Mac Pro с Apple Silicon Svetapple
  • Концепт нового Mac Pro с Apple Silicon
    Концепт нового Mac Pro с Apple Silicon Svetapple
  • Концепт нового Mac Pro с Apple Silicon
    Концепт нового Mac Pro с Apple Silicon Svetapple
  • Концепт нового Mac Pro с Apple Silicon
    Концепт нового Mac Pro с Apple Silicon Svetapple

Ранее в Bloomberg сообщили, что Apple работает над новым процессором на базе ARM с 32 высокопроизводительными ядрами. Потом появилась информация, что новый Mac Pro выйдет в двух версиях: с 20-ядерным и 40-ядерным чипом, при этом графическая составляющая будет на уровне 64 или 128 ядер.

Apple MacBook Pro MacBook iMac (2021)
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