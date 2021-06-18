Для Sea of Thieves выпустили геймплейный трейлер кроссовера с "Пиратами Карибского моря"

Капитан Джек Воробей в Sea of Thieves / Rare

Для популярной онлайн-игры Sea of Thieves выпустили геймплейный трейлер кроссовера с "Пиратами Карибского моря" – в игре появятся новые локации, враги и персонажи, в том числе несравненный капитан Джек Воробей.

Кроссовер Sea of Thieves: A Pirate's Life – "совершенно новое приключение, в котором капитан Джек Воробей прибывает из-за горизонта, чтобы увлечь игроков в новое эпическое приключение!" Игрокам предстоит отправиться в свежее приключение, побывать на новых локациях со множеством секретов и заданиями, а их спутниками станут персонажи оригинальных картин.

Напомним, кампания состоит из пяти новых рассказов с "трепетно написанной историей", секретами и второстепенными заданиями. Впрочем, на пути героев будут стоять новые враги и опасные монстры! Также добавят и соответствующую косметику.

К слову, обновление будет бесплатным для всех владельцев игры, и выйдет оно уже в следующий вторник, 22 июня. Подробнее о кроссовере обещают рассказать 20 июня в 21:00 по Киеву, где также обсудят сотрудничество с Disney, которая готова работать с самыми разными студиями, в том числе инди.

Капитан Джек Воробей в Sea of Thieves

Sea of Thieves – морской экшен, в котором игрокам предстоит примерить роль капитана пиратского судна и вместе со своей верной командой отправиться в плавание. Ее релиз состоялся летом 2020 года для консолей Xbox и ПК.

Игра была достаточно прохладно принята на старте как игроками, так и прессой, однако сейчас она то и дело попадает в разнообразные Топы самых популярных игр.