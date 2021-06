Microsoft зажгла на E3 2021: все анонсы и трейлеры

Презентация Microsoft на E3 2021 / Xbox

Компания Microsoft совместно с Bethesda провели 90-минутную конференцию в рамках выставки E3 2021, раскрыв множество интересных проектов – большинство из них появятся в сервисе Xbox Game Pass в день выхода.

Показали игровой процесс Battlefield 2042 и S.T.A.L.K.E.R. 2, анонсировали The Outer Worlds 2 и новую часть Horizon, назвали дату выхода ремейка Diablo II и Hades на Xbox. Ну и "Музыка нас связала" в Atomic Heart заставила улыбнуться. Все релизы в одном материале.

Starfield

Конференцию начали с тизера космической RPG от Bethesda. Разработчики описывают игру "симулятор Хана Соло", отметив дух приключений и исследование галактики.

Релиз – 11 ноября 2022 года на ПК и Xbox Series X|S. Подписчики Xbox Game Pass получат игру в день выхода.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

На стриме подтвердили, что игра выйдет с подзаголовком "Сердце Чернобыля", открыли предзаказы и показали полноценный геймплейный ролик – в нём сталкеры сидят у костра и делятся опытом и историями. В кадре также показали перестрелки, аномалии и многое другое.

Игра выйдет 28 апреля 2022 года на Xbox Series и PC. Шутер сразу же появится в Xbox Game Pass.

Contraband от создателей Just Cause

Вместе с Xbox Game Studios создатели Just Cause и RAGE 2 делают кооперативный экшен в открытом мире Contraband. Игра обещает стать "самой амбициозной и впечатляющей" работой студии.

Сроков и тем более даты выхода у игры пока нет, зато есть список целевых платформ – Xbox Series X и S.

"Пираты Карибского моря" в Sea of Thieves

С началом третьего сезона (22 июня) в онлайновый пиратский экшен Sea of Thieves добавят сюжетную кампанию A Pirate's Life с Джеком Воробьём из "Пиратов Карибского моря".

Должно быть весело!

Первый геймплейный трейлер Battlefield 2042

Вслед за демонстрацией дебютного трейлера Battlefield 2042 издательство EA и студия DICE в ходе конференции Microsoft показали первый геймплей военного шутера – с боями на танках и вертолётах, прыжками с вингсьютами и песчаной бурей.

Разработчики из DICE также представили различную технику, в том числе танки и вертолёты, и показали влияние природних катаклизмов на сражения – так, в Катаре игроков может настигнуть песчаная буря и гигантский торнадо.

Psychonauts 2 выйдет 25 августа

Дату выхода сиквела экшен-платформера от Double Fine объявили в геймплейном трейлере. Psychonauts 2 обещает порадовать как и фанатов, так и просто любителей 3D платформеров, которые в последнее время выходят нечасто.

В Xbox Game Pass в день выхода.

Пополнение Game Pass играми Bethesda и некстген-версия DOOM Eternal

В библиотеку сервиса на Xbox и ПК добавят 10 игр, включая The Evil Within 2, три номерных части Fallout и DOOM 2016 года.

А обновлённая версия DOOM Eternal выйдет 29 июня – обещают улучшенную картинку, а также режимс рейтрейсингом в 120 FPS.

Fallout 76

MMO-шутер получит крупное обновление под названием "Власть стали" (Steel Reign). Данный апдейт завершит сюжетную линию Братства Стали, а его релиз состоится уже в начале следующего месяца 7 июля, на следующий день после завершения тематического мероприятия "Надвигающаяся буря".

Кроме того, разработчики анонсировали и крупное расширение под названием Expeditions: The Pitt – его выпустят только в 2022 году.

Обновлённое издание The Elder Scrolls Online

Игра получит нативные версии для Xbox Series X|S и PS5. Технические характеристики консолей нового поколения позволили значительно улучшить графику и производительность игры и сделать Тамриэль особенно красивым.

Релиз – 15 июня.

Hades выйдет на Xbox

Знаменитый рогалик (первое место в топе лучших игр 2020 года по версии TIME) доберётся до Xbox, Game Pass, PS4 и PS5 уже 13 августа – сразу же в Game Pass.

Ранее игра вышла на PC и Nintendo Switch.

Somerville

Очень атмосферная игра про побег семьи из города во время инопланетного вторжения от людей, которые работали над Limbo и Inside.

Выходит в 2022 году по подписке Game Pass.

Halo Infinite выйдет в конце 2021 года

Разработчики подтвердили, что мультиплеер будет условно-бесплатным и с поддержкой 120 FPS, а первый сезон онлайн-режима стартует вместе с сюжетной кампанией осенью.

К сожалению, точную дату так и не назвали.

Также представили новый сюжетный трейлер, в котором Мастер Чиф общается с ИИ, заменившей "удалённую" Кортану.

Ремейк Diablo II выйдет 23 сентября

Та же дата релиза обновлённой версии экшен-RPG от Blizzard "утекла" в сеть незадолго до презентации.

В августе пройдёт публичное бета-тестирование – для доступа к нему нужен предзаказ.

Геймплейный трейлер Far Cry 6

Игра выходит 7 октября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и PC. Обновление до версии для PS5 и Xbox Series будет бесплатным.

Ранее стало известно, что в Season Pass для Far Cry 6 позволит влезть в шкуру главных злодеев последних трех игр серии – Вааса (Far Cry 3), Пейгана Мина (Far Cry 4) и Иосифа Сида (Far Cry 5). Вдобавок в состав абонемента войдёт стёбный Far Cry 3: Blood Dragon с отсылками к боевикам 80-х.

Трейлер Atomic Heart под песню "Музыка нас связала"

Шутер выйдет в Game Pass уже на релизе. Дата выхода не озвучена, но ранее авторы подтвердили, что игра находится на стадии "полировки", поэтому релиз наверняка не заставить себя ждать.

Действие игры происходит в Советском Союзе в альтернативной реальности где-то в 1955 году, где уже были изобретены интернет, голограммы и роботы. Главный герой – специальный агент по имени П-3, которого правительство посылает расследовать замолчавшее производство.

Replaced

Довольно необычный 2,5D-платформер в сеттинге ретро-футуризма. Очень напоминает The Last Night и по-настоящему интригует

Выходит в 2022 году на PC, Xbox One и Xbox Series X|S – с первого дня в подписке Game Pass;

Расширенные лобби в Among Us

Игровую адаптацию карточной "Мафии" обновят, добавив лобби на 15 человек одновременно.

Когда выйдет патч, пока что неивзестно.

Геймплейный трейлер Age of Empires IV

Отмечается, что при создании продолжения легендарной стратегии команда старалась сохранить дух старых Age of Empires, при этом освежив некоторые геймплейные элементы.

Релиз – 28 октября. Будет доступна в Game Pass.

The Outer Worlds 2

Очень смешной тизер сиквела ролевой игры от Obsidian – реально рекомендуем к просмотру

Релиз состоится довольно не скоро, а поиграть можно будет на Xbox Series и PC и сразу в Game Pass.

Forza Horizon 5

На этот раз действие гоночной игры развернётся в Мексике, а выйдет она 9 ноября на Xbox One, Xbox Series X|S и ПК. Одной из основных особенностей станет возможность создавать собственные игровые режимы. Также геймеров ждут новые мини-игры в мире гонки.

А уже во второй половине 2022-ого или начале 2023-его должна появиться новая Forza Motorsport.

Новый проект авторов Dishonored и Prey

Закрыла конференцию новинка студии Arkane – к сожалению для поклонников команды, Redfall представляет собой сетевую песочницу про вампиров на выживание.

Тайтл будет консольным эксклюзивом Xbox и выйдет летом 2022 года.

Полная запись трансляции