Вышли новые трейлеры Far Cry 6: в дополнениях предложат сыграть за Вааса и других злодеев

Вышли новые трейлеры Far Cry 6 / Ubisoft

Представляем вашему вниманию свежие трейлеры шестой части в популярной серии шутеров Far Cry с прошедшего вчера стрима Ubisoft, где был один неожиданный показ – он каким-то чудом не успел появиться в Сети.

Во-первых, кинематографичный трейлер о нелегкой судьбе мигрантов, которых лично эль президенте Антон Кастильо вылавливает в море и "отпускает", с целью преподать урок своему непутевому сынишке. Именно его реформы стали причиной продолжительной изолированности страны от внешнего мира.

А во-вторых, Season Pass для Far Cry 6 позволит влезть в шкуру главных злодеев последних трех игр серии – Вааса (Far Cry 3), Пейгана Мина (Far Cry 4) и Иосифа Сида (Far Cry 5). Судя по ролику, действие развернётся на известных локациях прошлых частей, поэтому стоит ожидать и какой-то сюжетный контент. Вдобавок в состав абонемента войдёт стёбный Far Cry 3: Blood Dragon с отсылками к боевикам 80-х.

Far Cry 6 выходит 7 октября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и PC. Обновление до версии для PS5 и Xbox Series будет бесплатным. Разработчики отмечают, что делают всё возможное, чтобы игра отлично себя чувствовала на консолях прошлого поколения.

События игры, напомним, происходят на одном из Карибских островов, а в центре сюжета – отношения диктатора (его "сыграет" популярный актер Джанкарло Эспозито) и его сына-тинейджера. В игре будет доступен оффлайновый сингл-режим, а также онлайн-мультиплеер на два игрока.