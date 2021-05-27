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Студия Mundfish поделилась прогрессом в работе над игрой Atomic Heart

27 мая 2021, 14:15

По словам разработчиков, игра находится на стадии "полировки", а новый трейлер представят на Е3 2021.

Atomic Heart
Atomic Heart готова / Mundfish

Студия Mundfish на своём Discord-канале сообщила, что разработка Atomic Heart дошла до финального этапа производства. Сейчас полным ходом идёт полировка игры, и разработчики просят не торопить их с этим.

"Мы собрали почти всё, что хотели. Полировка идёт полным ходом. Начали работать над портациями. Мы стараемся. Не торопите нас, пожалуйста. Поменьше нервозности", – разработчики из Mundfish Team.

Кроме того, команда планирует выпустить книгу, которая станет приквелом оригинальной игры. Её написали за 36 дней после 3 месяцев "ожесточённых обсуждений". В результате получилась 323-страничная книга, которая расскажет всю предысторию Atomic Heart, какие были отношения между СССР и США во вселенной игры, как прошла Вторая мировая война, как появилось "Предприятия 3826" и историю появления главного героя и его супруги.

Также разработчики подтвердили своё участие на грядущей выставке E3 2021. Они уже закончили работу над трейлером, который планируют показать 13 июня. Дата релиза Atomic Heart пока не уточняется. Игра должна выйти на ПК и консолях.

Трейлер Atomic Heart

Atomic Heart – это одна из тех игр, за публикуемыми шагами разработки которой следит немалое количество понимающих глаз, поскольку она как тест на предел способностей СНГ-игростроя по созданию зрелищных, сюжетных игр. Так что и в самом деле, вместо нервозности, лучше пожелать ребятам успехов.

Ранее мы собрали большой материал об Atomic Heart, который более подробно ознакомит вас с грядущим шутером.

Atomic Heart
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