Представлен Nubia Z30 Pro: мощный фотофлагман с полной зарядкой за 15 минут

Представлен Nubia Z30 Pro / GSMArena

Бренд Nubia представил свой новый флагманский смартфон Z30 Pro, который выделяется на фоне конкурентов своими возможностями фото и видеосъёмки.

Для этого производитель оснастил аппарат сразу тремя 64-Мп сенсорами: для обычной, широкоугольной и портретной съёмки. Дополняет систему телеобъектив на 8 Мп с пятикратным оптическим зумом. Смартфон умеет снимать 8K-видео со скоростью 30 кадров в секунду, а также записывать ролики и делать фото с первых трех камер одновременно.

Вычислительным центром устройства стал Snapdragon 888 с оперативной памятью стандарта LPDDR5 до 16 ГБ и накопителем UFS 3.1. Экран тут диагональю 6,67 дюймов. Матрица AMOLED с разрешением Full HD+, HDR10 и частотой обновления 144 Гц. Сканер пальца интегрирован в область снизу, а фронталка врезана по центру сверху.

Аккумулятор тут не особо большой ‒ на 4200 мАч, однако, по словам производителя, с 0 до 100% телефон можно зарядить всего за 15 минут ‒ все благодаря сверхбыстрой зарядке NeoCharge мощностью 120 Вт. В оснащение Nubia Z30 Pro также вошли Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.1. Стереодинамики (DTS:X Ultra, LDAC) и оболочка Nubia UI 9.0 на базе Android 11 прилагаются.

Стоимость Nubia Z30 Pro:

Nubia Z30 Pro (8+256 ГБ) — 4999 юаней (~21 399 грн);

Nubia Z30 Pro (12+256 ГБ) — 5399 юаней (~23 099 грн);

Nubia Z30 Pro (16+512 ГБ) — 5999 юаней (~25 899 грн).

На китайские прилавки Nubia Z30 Pro поступит уже на следующей неделе, 25 мая. Купить его можно будет в трёх расцветках: стандартном чёрном, серебристом и люксовом чёрном с золотыми акцентами. О поступлении продукта на территории Украины будет сообщено дополнительно.

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