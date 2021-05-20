УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Представлен Nubia Z30 Pro: мощный фотофлагман с полной зарядкой за 15 минут

20 мая 2021, 14:40

Продажи стартуют 25 мая.

Nubia Z30 Pro
Представлен Nubia Z30 Pro / GSMArena

Бренд Nubia представил свой новый флагманский смартфон Z30 Pro, который выделяется на фоне конкурентов своими возможностями фото и видеосъёмки.

Для этого производитель оснастил аппарат сразу тремя 64-Мп сенсорами: для обычной, широкоугольной и портретной съёмки. Дополняет систему телеобъектив на 8 Мп с пятикратным оптическим зумом. Смартфон умеет снимать 8K-видео со скоростью 30 кадров в секунду, а также записывать ролики и делать фото с первых трех камер одновременно.

Вычислительным центром устройства стал Snapdragon 888 с оперативной памятью стандарта LPDDR5 до 16 ГБ и накопителем UFS 3.1. Экран тут диагональю 6,67 дюймов. Матрица AMOLED с разрешением Full HD+, HDR10 и частотой обновления 144 Гц. Сканер пальца интегрирован в область снизу, а фронталка врезана по центру сверху.

Аккумулятор тут не особо большой ‒ на 4200 мАч, однако, по словам производителя, с 0 до 100% телефон можно зарядить всего за 15 минут ‒ все благодаря сверхбыстрой зарядке NeoCharge мощностью 120 Вт. В оснащение Nubia Z30 Pro также вошли Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.1. Стереодинамики (DTS:X Ultra, LDAC) и оболочка Nubia UI 9.0 на базе Android 11 прилагаются.

Стоимость Nubia Z30 Pro:

  • Nubia Z30 Pro (8+256 ГБ) — 4999 юаней (~21 399 грн);
  • Nubia Z30 Pro (12+256 ГБ) — 5399 юаней (~23 099 грн);
  • Nubia Z30 Pro (16+512 ГБ) — 5999 юаней (~25 899 грн).
Nubia Z30 Pro
Nubia Z30 Pro

На китайские прилавки Nubia Z30 Pro поступит уже на следующей неделе, 25 мая. Купить его можно будет в трёх расцветках: стандартном чёрном, серебристом и люксовом чёрном с золотыми акцентами. О поступлении продукта на территории Украины будет сообщено дополнительно.

Ранее в этом месяце компания Samsung начала продажи в Украине новой версии своего "фанатского" смартфона Galaxy S20 FE. От модели 2020-го года она отличается новым процессором.

смартфоны
Сейчас вы просматриваете новость «Представлен Nubia Z30 Pro: мощный фотофлагман с полной зарядкой за 15 минут». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
"Кошечка": Тина Кароль похвасталась упругой грудью в дерзком наряде"Кошечка": Тина Кароль похвасталась упругой грудью в дерзком наряде В Беларуси разбился "дефицитный" военный самолет: подробности трагедии и имена жертвВ Беларуси разбился "дефицитный" военный самолет: подробности трагедии и имена жертв Тайный сговор: чего ждать от встречи Путина и БайденаТайный сговор: чего ждать от встречи Путина и Байдена Что будет, если дело Медведчука развалится в судах и закончится ничемЧто будет, если дело Медведчука развалится в судах и закончится ничем "Зубы собирали по асфальту": бывший санврач Киева снесла и переехала на скорости девушку"Зубы собирали по асфальту": бывший санврач Киева снесла и переехала на скорости девушку

Последние новости

15:50
Путин разразился обещанием "выбить зубы" из-за территорий России
15:45
Зеленский не в курсе "юридических ситуаций", но называет победу Вирастюка законной
15:28
Гороскоп на завтра 21 мая 2021 всех знаков Зодиака: легкие деньги, любовная пруха и защита от Луны Видео
15:19
Что такое метаболический возраст и что он говорит о вашем здоровье: новые факты Видео
15:15
Зеленский объявил условие США и оценил шансы на сделку Байдена и Путина по Украине Видео
Реклама
15:15
"Автомагистраль-Юг" укладывает финальный слой покрытия на автодороге Р-15
15:06
Карма Порошенко, "дебилы" во власти и второй срок: главное из пресс-конференции Зеленского
14:56
Понять и простить: Зеленский ответил на вопрос о "дебилах" во власти Видео
14:53
Врач назвал три продукта, которые нужно есть во время болезни Видео
14:49
Дмитрий Комаров покажет уникальное племя-потомков воинов Александра Македонского
14:47
Зеленский о снятии санкций с Северного потока-2: "Это будет проигрыш США и лично Байдена"
14:40
Представлен Nubia Z30 Pro: мощный фотофлагман с полной зарядкой за 15 минут
14:37
"Кличко ведет себя очень неправильно": Зеленский прокомментировал обыски у окружения мэра Видео
14:33
Зеленский сделал заявление о завершении войны на Донбассе и плане Б Видео
14:27
В Украине пройдет референдум по Донбассу, но при одном условии - Зеленский Видео
14:15
Зеленский заявил о начале переговоров с Кремлем по встрече с Путиным Видео
14:14
Семь вещей, которые дерматологи делают каждый день для здоровья кожи Видео
14:12
Руслан Сеничкин накормил лимонами новых ведущих шоу Твій день Видео
14:09
Зеленский рассказал о карме Порошенко и выдвинул громкое обвинение Видео
14:03
Зеленский сделал резкое заявление о решениях СНБО
Реклама
13:58
На ПК выйдет клон Bloodborne по сказке о Пиноккио Видео
13:57
Снижает вес, давление и борется с диабетом: врач назвала овощ Видео
13:54
Отказ от санкций против Северного потока-2 отвечает интересам США – Блинкен Видео
13:50
Дело Шеремета: Зеленский спрогнозировал судьбу Авакова Видео
13:49
Зеленский анонсировал создание офиса Крымской платформы: чем он будет заниматься Видео
13:43
Зеленский объявил о планах на саммит по возвращению Крыма в Украину Видео
13:40
Рада назначила нового первого вице-премьера - министра экономики Видео
13:37
Юлия Тимошенко пришла в Раду с "той самой" косой и в новом платье-вышиванке
13:18
Зеленский пояснил, кому в Украине поднимут налоги Видео
13:15
Названы сыры, которые опасны и полезны для здоровья Видео
13:12
У Путина подтвердили подготовку встречи с Зеленским Видео
13:10
В Apple Watch появится управление жестами, похожее на магию Видео
12:59
Зеленский пригрозил олигархам санкциями и поставил жесткие условия Видео
12:50
В Украине заканчивается "эпоха Медведчука" - Зеленский
12:48
Катя Осадчая показала коллекцию своих самых модных вышиванок
12:42
День Независимости 2021 Украина будет праздновать три дня – Зеленский Видео
12:39
Как эффективно избавиться от целлюлита на животе: названы способы Видео
12:38
Поздравления на День банковского работника и открытки с Днем банкира Фото Видео
12:35
Зеленский приоткрыл тайну о переговорах с Кремлем и "наехал" на Меркель с Макроном Видео
12:30
В Украине строят первый жилой "стальной дом"
Реклама
12:23
The Witcher 3: Wild Hunt исполнилось 6 лет ‒ как игра и её истории стала феноменом Видео
12:19
Зеленский назвал свою главную задачу на посту президента
12:11
С Днем вышиванки 2021: картинки, гиф и поздравления яркие Видео
12:02
Зеленский проводит большую пресс-конференцию: видеотрансляция Фото Видео
12:00
В Украину идет Vesna: какую погоду принесет антициклон Видео
11:57
В Украине новый министр инфраструктуры: Кубраков пообещал повышение тарифов УЗ Видео
11:37
Пресс-конференция Зеленского: у ГП Антонов начались протесты Видео
11:36
Сеничкин, Барбир, Сумская и Свитолина - украинские звезды удивили нарядами в День вышиванки
11:18
В США рассказали подробности переговоров Блинкена и Лаврова об Украине Видео
11:05
Смертельное ДТП с украинскими студентами в Турции: известны новые подробности Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять