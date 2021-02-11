Телефон не видит карту памяти – основные причины и как исправить

Телефон не видит карту памяти: как исправить / GeekMaps

Карта памяти выручает многих людей, так как способна значительно расширить место на смартфоне. Особенно это актуально для фотографов, блогеров и других специалистов, для которых гаджет это больше, чем просто средство связи.

Иногда случается, что телефон не видит карту памяти. Это не страшная проблема, но напугать она может достаточно серьезно. Что же делать в таких случаях?

В данной статье мы подробном расскажем о распространенных причинах этой ошибки и способы ее исправления.

Причина 1. Некорректная установка

Как бы это забавно и банально не звучало, когда телефон не видит sd карту, нужно вытащить её и вставить обратно, а затем перезагрузить смартфон. Таким образом, вы решите проблему неправильной установки.

Помните: нужно вставить слот до конца до звука щелчка.

Причина 2. Ошибка монтирования

Иногда причиной того, что телефон не видит флешку или другой внешний накопитель из-за сбоя в программе. В этом случае остаётся лишь отформатировать microSD в поддерживаемый формат.

Для исправления ошибки следуйте алгоритму:

Откройте настройки;

Перейдите в раздел "Хранилище и USB-накопители";

Зайдите в "Съёмный накопитель";

Разыщите свою карту;

Нажмите на треугольник напротив неё;

После того как вы увидели, что надпись сменилась на "извлечено", нажмите на название карты памяти и подключите её ещё раз.

Причина 3. Наличие неподдерживаемой файловой системы

Этот способ подразумевает удаление всех данных с карты памяти, поэтому всю необходимую информацию лучше сохранить на другом устройстве.

Он способен решить проблему наличия неподдерживаемой файловой системы, возникающую при установке уже использованного в других гаджетах устройства. Способ подразумевает форматирование карты в поддерживаемый формат.

Сделать это можно со смартфона, следуя алгоритму:

Зайдите в настройки и найдите "Хранилище и USB-накопители";

Найдите свою карту;

Вызовите дополнительное меню;

Найдите "Настройки" и пункт "Форматировать".

Причина 4. Несовместимость со смартфоном

Еще один банальная, но в то же время актуальная проблема. Проверьте все инструкции на наличие совместимости с вашим гаджетом. Возможно, смартфон не поддерживает только конкретную карту из-за несоответствия формата и объема.

К сожалению, далеко не все гаджеты могут похвастаться поддержкой microSD на 128 и 256 ГБ, а в бюджетных моделях не исключены проблемы и с носителями меньшего объёма.

Причина 5. Окисление контактов

Часто бывают случаи, что телефон не видит карту памяти, которая не использовалась на протяжении длительного времени или использовалась с другими устройствами. Это происходит из окисления контактов.

В таком случае, необходимо аккуратно протереть их краешком бумаги или ватой, смоченной в специальном растворе.

Ранее мы рассказывали о причинах возникновения Whea Uncorrectable Error в Windows 10 и способы ее исправления.