УкрРус
  1. Главная
  3. Техно

Телефон не видит карту памяти – основные причины и как исправить

11 февраля 2021, 19:15

В данной статье мы подробном расскажем о распространенных причинах этой ошибки и способы ее исправления.

Телефон не видит карту памяти: как исправить / GeekMaps

Карта памяти выручает многих людей, так как способна значительно расширить место на смартфоне. Особенно это актуально для фотографов, блогеров и других специалистов, для которых гаджет это больше, чем просто средство связи.

Иногда случается, что телефон не видит карту памяти. Это не страшная проблема, но напугать она может достаточно серьезно. Что же делать в таких случаях?

В данной статье мы подробном расскажем о распространенных причинах этой ошибки и способы ее исправления.

Причина 1. Некорректная установка

Как бы это забавно и банально не звучало, когда телефон не видит sd карту, нужно вытащить её и вставить обратно, а затем перезагрузить смартфон. Таким образом, вы решите проблему неправильной установки.

Помните: нужно вставить слот до конца до звука щелчка.

Причина 2. Ошибка монтирования

Иногда причиной того, что телефон не видит флешку или другой внешний накопитель из-за сбоя в программе. В этом случае остаётся лишь отформатировать microSD в поддерживаемый формат.

Для исправления ошибки следуйте алгоритму:

  • Откройте настройки;
  • Перейдите в раздел "Хранилище и USB-накопители";
  • Зайдите в "Съёмный накопитель";
  • Разыщите свою карту;
  • Нажмите на треугольник напротив неё;
  • После того как вы увидели, что надпись сменилась на "извлечено", нажмите на название карты памяти и подключите её ещё раз.

Причина 3. Наличие неподдерживаемой файловой системы

Этот способ подразумевает удаление всех данных с карты памяти, поэтому всю необходимую информацию лучше сохранить на другом устройстве.

Он способен решить проблему наличия неподдерживаемой файловой системы, возникающую при установке уже использованного в других гаджетах устройства. Способ подразумевает форматирование карты в поддерживаемый формат.

Сделать это можно со смартфона, следуя алгоритму:

  • Зайдите в настройки и найдите "Хранилище и USB-накопители";
  • Найдите свою карту;
  • Вызовите дополнительное меню;
  • Найдите "Настройки" и пункт "Форматировать".

Причина 4. Несовместимость со смартфоном

Еще один банальная, но в то же время актуальная проблема. Проверьте все инструкции на наличие совместимости с вашим гаджетом. Возможно, смартфон не поддерживает только конкретную карту из-за несоответствия формата и объема.

К сожалению, далеко не все гаджеты могут похвастаться поддержкой microSD на 128 и 256 ГБ, а в бюджетных моделях не исключены проблемы и с носителями меньшего объёма.

Причина 5. Окисление контактов

Часто бывают случаи, что телефон не видит карту памяти, которая не использовалась на протяжении длительного времени или использовалась с другими устройствами. Это происходит из окисления контактов.

В таком случае, необходимо аккуратно протереть их краешком бумаги или ватой, смоченной в специальном растворе.

Ранее мы рассказывали о причинах возникновения Whea Uncorrectable Error в Windows 10 и способы ее исправления.

смартфоны Android смартфоны iPhone смартфоны Xiaomi смартфоны Samsung смартфоны Huawei снимки на смартфон
Сейчас вы просматриваете новость «Телефон не видит карту памяти – основные причины и как исправить». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
"Убийца тиктока и инстаграма". Почему все говорят о Clubhouse и как туда попасть"Убийца тиктока и инстаграма". Почему все говорят о Clubhouse и как туда попасть Миллиарды паролей Gmail и Hotmail слили в Сеть: как обезопасить себяМиллиарды паролей Gmail и Hotmail слили в Сеть: как обезопасить себя Xiaomi провела глобальную презентацию своих новых продуктовXiaomi провела глобальную презентацию своих новых продуктов Создателей Cyberpunk 2077 взломали – хакеры угрожают "уничтожить компанию"Создателей Cyberpunk 2077 взломали – хакеры угрожают "уничтожить компанию" Писатель Дмитрий Глуховский раскрыл важную деталь о новой части MetroПисатель Дмитрий Глуховский раскрыл важную деталь о новой части Metro
Следующий материал

Последние новости

20:25
Стихия ликует: международную трассу Киев-Чоп заблокировала лавина
20:12
Кравчук жестко и открыто прошелся по России на заседании Совбеза ООН Видео
20:08
Новолуние в феврале 2021 года: когда встретить год Быка, и какие занятия – лучшие
19:52
Комаровский поведал, нужно ли отказываться от грудного вскармливания при COVID-19
19:42
Китайский Новый год в 2021 году: традиции, приметы и гороскоп Видео
Реклама
19:37
Одна из лучших игр Telltale Games скоро вернётся в продажу в онлайн-магазинах Видео
19:24
В МОН сделали заявление о христианской этике для школьников Видео
19:23
Порошенко купил подарок за многие тысячи долларов Видео
19:21
Зеленский резко отреагировал на неофициальные обмены пленными Видео
19:15
Телефон не видит карту памяти – основные причины и как исправить
18:47
Меган Маркл выиграла суд против MailOnline і Mail On Sunday
18:32
Байден остановил строительство скандальной стены Трампа Видео
18:29
В Европарламенте одобрена резолюция по Украине – есть призывы насчет Донбасса
18:19
Снежана Бабкина рассказала о следующей операции мужа на глазу
18:07
В полиции сообщили, кто изуродовал памятник Бандере во Львове
18:02
В Слуге народа оценили шансы на отставку Кабмина и объяснили ситуацию Видео
17:48
Павел Дуров рассказал, какой будет реклама в Telegram
17:46
В Киеве снег проломил гигантскую яму в асфальте на дороге Видео
17:45
"Пожалуйста, молитесь": сын Чапкиса сделал заявление о состоянии отца
17:38
Переговоры с США и вопрос Украины: в Германии оценили ситуацию с запуском Северного потока-2 Видео
Реклама
17:12
Закарпатье стремительно уходит под воду: люди "тонут" вместе с авто Видео
17:10
Путин оценил перспективу присоединения оккупированного Донбасса к РФ Видео
17:02
Украина массово закупает дешевую гречку в России Видео
16:44
Названы три добавки, которые опасны для сердца Видео
16:42
Blizzard опубликовала расписание BlizzConline – много Diablo, мало Overwatch Видео
16:35
На Одесчине живодер распял на кресте кота Видео
16:30
"Не ожидала": Камалия ответила на скандальное высказывание Поляковой
16:29
Как правильно варить картошку — пошаговый рецепт Видео
16:17
Миллиарды паролей Gmail и Hotmail слили в Сеть: как обезопасить себя
16:08
День святого Валентина в 2021 году – что интересного в этом празднике Видео
16:02
В партии Зеленского решили бороться со штрафами за нарушение языкового закона Видео
15:56
Разборки на миллиард: Минздрав и Медзакупки сцепились из-за срыва закупок лекарств Видео
15:50
"С 10 лет планировал, как будет насиловать дочь": в Одессе мужчину обвинили в насилии над всей семьей Видео
15:43
Лукашенко сделал заявление о проведении честных выборов президента Беларуси Видео
15:20
Минкульт добавил в черный список звезд пропагандистского фильма "Крым" Видео
15:12
"Слуги народа" решили выдвинуть известного стронгмена кандидатом в нардепы Видео
15:08
Тина Кароль поставила точку в скандале с Поляковой Видео
15:05
Арктический холод и днем, и ночью: синоптик предупредила о новой напасти Видео
14:58
Экс-глава КСУ объяснил, что грозит отстраненному Тупицкому Видео
14:56
Весна не торопится: украинцев предупредили о затяжных холодах Видео
Реклама
14:55
В Метинвесте рассказали о масштабных инвестициях в экопроекты
14:51
В центре Николаева подростки осквернили братскую могилу Видео
14:37
Авторы Resident Evil 8 рассказали о создании Альсины Димитреску и реакцию на мемы Видео
14:36
В Киевсовете из-за треснувшего потолка начался "потоп"
14:26
"Слуг народа" свалили с пьедестала: партия Зеленского уступила лидерство в рейтинге Видео
14:17
Стало известно о планах Газпрома по запуску Северного потока-2 Видео
14:13
Экс-министр обороны рассказал, сколько миллиардов РФ потратила на новейшее оружие Видео
14:04
На жениха Дженнифер Лопес подали в суд за мошенничество
13:58
Вятрович назвал провокацией возвращение Киеву Московского проспекта Видео
13:52
В Twitter признали "официальными" еще две страницы оккупантов в Крыму Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять