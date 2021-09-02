В Instagram произошёл массовый сбой: есть проблемы и в Украине

У Instagram произошёл массовый сбой / Униан

В четверг, 2 сентября, пользователи популярной соцсети Instagram пожаловались на сбой в работе сервиса. Согласно информации Downdetector, где фиксируются данные о работе приложений и соцсетей, уже зарегистрировано свыше 3500 отчётов из Украины и более 14 000 в мире.

Большинство пользователей жалуются на проблемы с загрузкой новостной ленты и входом в профиль. При доступе со стационарных ПК также выдает ошибку. Кроме Украины, на сбой жалуются в европейских странах и США.

Примечательно, что из всей системы Facebook нарушения возникли только в Instagram – основная соцсеть и мессенджер WhatsApp работают в штатном режиме. Причины сбоя пока неизвестны.