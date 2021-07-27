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Instagram изменит условия пользования для подростков: новые правила

27 июля 2021, 22:29

Под "потенциально подозрительных" подпадут недавно заблокированные пользователи или те, на кого поступали жалобы от подростков.

Официальный логотип Instagram
Instagram изменит правила для детских аккаунтов / Instagram

Компания Instagram намерена кардинально изменить правила относительно страниц подростков, чтобы сделать Соцсеть для них безопаснее, сообщает официальный блог Instagram 27 июля.

Во-первых, новые аккаунты детей до 16 лет хотят сделать закрытыми по умолчанию, а уже зарегистрированные подростки получат предложение ограничить доступ к своей странице.

Во-вторых, новый алгоритм определит "потенциально подозрительные" аккаунты взрослых и помешает им взаимодействовать с учетными записями молодых людей. Под "потенциально подозрительных" подпадут недавно заблокированные пользователи или те, на кого поступали жалобы от подростков.

В-третьих, планируется введение таргетированной рекламы для несовершеннолетних пользователей. Причем это коснется не только Instagram, а и соцсети Facebook и мессенджера Messenger.

Как сообщал Главред, в конце июня популярный украинский блогер из соцсети TikTok Александр Волошин угодил в скандал. На камеру он подарил ребенку IPhone 11, а когда видео было отснято, то потребовал его обратно. После того как кадры попали в Сеть, блогер "ушел с радаров".

Позже Волошин объяснил, почему забрал у девочки подаренный iPhone.

Instagram
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