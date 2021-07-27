Instagram изменит условия пользования для подростков: новые правила

Под "потенциально подозрительных" подпадут недавно заблокированные пользователи или те, на кого поступали жалобы от подростков.
Компания Instagram намерена кардинально изменить правила относительно страниц подростков, чтобы сделать Соцсеть для них безопаснее, сообщает официальный блог Instagram 27 июля.
Во-первых, новые аккаунты детей до 16 лет хотят сделать закрытыми по умолчанию, а уже зарегистрированные подростки получат предложение ограничить доступ к своей странице.
Во-вторых, новый алгоритм определит "потенциально подозрительные" аккаунты взрослых и помешает им взаимодействовать с учетными записями молодых людей. Под "потенциально подозрительных" подпадут недавно заблокированные пользователи или те, на кого поступали жалобы от подростков.
В-третьих, планируется введение таргетированной рекламы для несовершеннолетних пользователей. Причем это коснется не только Instagram, а и соцсети Facebook и мессенджера Messenger.
Как сообщал Главред, в конце июня популярный украинский блогер из соцсети TikTok Александр Волошин угодил в скандал. На камеру он подарил ребенку IPhone 11, а когда видео было отснято, то потребовал его обратно. После того как кадры попали в Сеть, блогер "ушел с радаров".
Позже Волошин объяснил, почему забрал у девочки подаренный iPhone.