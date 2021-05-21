Выпущен первый в мире геймерский браузер для смартфонов: зачем он нужен

Кадр из Control / Remedy

В 2019 году на ПК вышел, как заявляют разработчики, первый геймерский браузер Opera GX и на фоне быстрорастущей популярности – сейчас им пользуются более 9 млн геймеров – было решено выпустить версию для мобильных платформ.

С сегодняшнего дня браузер Opera GX Mobile доступен в бета-версии на Android и iOS, однако уже через несколько недель он станет доступным для скачивания всем желающим.

Фишками Opera GX Mobile стали "смелый игровой дизайн", возможность установить различные цветовые тени, а также настроить навигацию посредством кнопки быстрого доступа. А еще у него есть встроенная защита от скрытого майнинга на сайтах, блокировщик рекламы и автоматическое подтверждение согласия на использование cookie.

Отдельно авторы отмечают раздел GX Corner под поисковой строкой – там собираются актуальные новости про игры, информация о свежих релизах, скидках и распродажах. Opera GX Mobile также использует функцию My Flow, которая позволяет геймерам синхронизировать мобильный браузер с десктопным простым сканированием QR-кода, отображаемого в десктопном браузере. Она также позволяет передавать файлы со смартфона на ПК и наоборот, делиться заметками, изображениями, гайдами и билдами персонажей.

Ранее старшая версия браузера пополнилась удобной функцией, благодаря которой можно открывать мини-версии популярных стриминговых платформ Spotify, Apple Music и YouTube Music с функцией управления воспроизведением.

Доступ к новой функции "Проигрыватель" можно получить на боковой панели браузера под разделом мессенджеров.