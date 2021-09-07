"100 тысяч той, которая забеременеет после прививки": мэр Ивано-Франковска высказался по поводу вакцинации

Руслан Марцинкив / УНИАН

Ивано-франковский градоначальник Руслан Марцинкив заявил, что заплатит премию первой женщине, которая забеременеет после вакцинации от коронавируса COVID-19.Об этом сообщает Zaxid.

Таким образом градоначальник хотел опровергнуть распространяемый антивакцинаторами миф о том, что после вакцинации от коронавируса COVID-19 женщины лишаются возможности беременеть.

Во время оперативного совещания у мэра присутствовала руководитель городского перинатального центра Мария Бойко, которая отметила, что в учреждении готовы выполнить поручение.

"Не знаю, как мы это будем отслеживать, но будем делать", – сказала она.

Через несколько часов после заседания Марцинкив на своей странице в социальной сети Facebook сказал, что всего лишь пошутил.

Реклама

"Дам премию в 100 тысяч гривен той, кто вопреки различным распространенным слухам забеременеет после вакцинации. Шучу, конечно. Но в сказанном смешного мало", – отметил он.

Читайте такжеМэр Ивано-Франковска оскандалился из-за вакцины Pfizer в Украине

Напомним, ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив выдвинул требование к своим сотрудникам.

Он пригрозил уволить невакцинированных от COVID-19 работников горсовета и дал им двухнедельный срок на проведение вакцинации.