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"100 тысяч той, которая забеременеет после прививки": мэр Ивано-Франковска высказался по поводу вакцинации

7 сентября 2021, 15:22
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Интересно, что руководитель городского перинатального центра Мария Бойко сразу сказала, что в ее учреждении сразу готовы выполнить поручение.

Марцинкив
Руслан Марцинкив / УНИАН

Ивано-франковский градоначальник Руслан Марцинкив заявил, что заплатит премию первой женщине, которая забеременеет после вакцинации от коронавируса COVID-19.Об этом сообщает Zaxid.

Таким образом градоначальник хотел опровергнуть распространяемый антивакцинаторами миф о том, что после вакцинации от коронавируса COVID-19 женщины лишаются возможности беременеть.

Во время оперативного совещания у мэра присутствовала руководитель городского перинатального центра Мария Бойко, которая отметила, что в учреждении готовы выполнить поручение.

"Не знаю, как мы это будем отслеживать, но будем делать", – сказала она.

Через несколько часов после заседания Марцинкив на своей странице в социальной сети Facebook сказал, что всего лишь пошутил.

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"Дам премию в 100 тысяч гривен той, кто вопреки различным распространенным слухам забеременеет после вакцинации. Шучу, конечно. Но в сказанном смешного мало", – отметил он.

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Напомним, ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив выдвинул требование к своим сотрудникам.

Он пригрозил уволить невакцинированных от COVID-19 работников горсовета и дал им двухнедельный срок на проведение вакцинации.

viber
вакцинация COVID-19 новости Ивано-Франковска
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