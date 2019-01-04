"Позорное заявление": украинский дипломат резко ответил заму Климкина

Елена Зеркаль / УНИАН

Заявление заместителя главы МИД Украины Елены Зеркаль о том, что до 2014 года украинская дипломатия была серой и невыразительной является позорным, заявил ветеран украинской дипломатической службы Игорь Турянский.

"К 2014 году наша дипломатия была серой и невыразительной. Мы видели людей, которые просто повторяют очень банальные фразы, занимаются протоколом, сопровождением, воспроизводят позицию Российской Федерации, которую она всегда представляет на внешних площадках. И, кроме того, пытаются избежать принятия любых решений ... Так было до 2014 года. 2014 изменил все", - заявила Зеркаль на конференции Future Talks.

"Такие слова одной из причастных к руководству министерства лиц не остались без внимания не только нынешних сотрудников внешнеполитического ведомства, но и тех, кто отдал дипломатической службе много лет своей жизни. Более того, они особенно неприятно поразили тех ветеранов, кому пришлось в сложных условиях начального этапа независимости государства создавать дипломатическую службу и формировать основы внешней политики Украины практически "на ровном месте" с нуля", - пишет Турянский в блоге на сайте Украинский ассоциации внешней политики.

При этом он напомнил, что назначение Зеркаль (человека без какого-либо дипломатического опыта) на высокую должность заместителя главы МИД вызвало большое недоумение среди ветеранов внешнеполитического ведомства.

"Еще с большим удивлением восприняли сотрудники министерства решение о присвоении Зеркаль только через 2 года работы на упомянутой должности высшего дипломатического ранга - Чрезвычайного и Полномочного Посла. Интересно, за какие заслуги и за какие конкретные личные достижения?", - подчеркнул дипломат.

Он также уличил Зеркаль в попытке подчеркнуть свои личные заслуги перед отечественной дипломатией.

"Последним же заявлением она не только добавила негатива к и так не очень привлекательному нынешнему имиджу министерства, но и опозорила свой высокий дипломатический ранг. Возникает вопрос: достойна ли она его?", - добавил Турянский.

Напомним, ранее СМИ нашли у главы МИД Павла Климкина родственников в России.