СМИ нашли у Порошенко и Климкина родственников в России и аннексированном Крыму

Павел Климкин и Петро Порошенко / Зеркало недели

Родственные связи президента Украины Петра Порошенко и министра иностранных дел Павла Климкина тянутся в аннексированный Россией полуостров Крым.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Страна. По данным журналистов, Юлия −супруга старшего сына президента, нардепа Алексея Порошенко − уроженка России и до брака имела паспорт с двухглавым орлом.

Паспорт Юлии Порошенко до замужества / Страна

Она также долго жила с родителями в Санкт-Петербурге. Ее мать, Елена Алиханова, по-прежнему работает в Ассоциации банков Северо-Запада, а отец, Лев Алиханов – армейский пенсионер. Кроме того, по данным журналистов, дядя и тетя Юлии Порошенко проживают в Крыму, а также ходили участвовать в псевдореферендуме во время аннексии Россией полуострова.

Кроме того, глава МИД Украины Павел Климкин в 2015-м женился вторым браком на Марине Михайленко − чиновнице администрации президента Украины. Она является дочерью генерал-майора Советской армии в отставке Юрия Васильевича Михайленко, проживающего сейчас в Крыме и имеющему от россиян медаль за аннексию (т.н. "За возвращение Крыма").

Павел Климкин и его супруга Марина / коллаж "Страны"

Зять Павла Климкин Юрий Михайленко / Страна

Напомним, что ранее Петр Порошенко публично дал поручение СБУ проверить, есть ли у кого-либо из украинских чиновников родственники с российскими паспортами. Кроме того, в России разрешили публично отказываться от украинского гражданства.