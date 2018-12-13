"Спасибо, Путин": патрульный-коррупционер из Харькова получил российский паспорт

Денис Кучеренко в статусе украинского полицейского нарушал закон / Фото: Instagram/viu_trr_trr

Сотрудник патрульной полиции Харькова Денис Кучеренко, которого в Украине обвинили в вымогательстве, сбежал от правосудия в Россию и получил гражданство.

"…Спасибо, В.В Путин, спасибо, Россия! Спасибо за новую жизнь, за жизнь с чистого листа, за новые возможности с великой и родной страной, горжусь тем, что я русский", - написал Кучеренко в Instagram.

На фото к записи бывшего украинского патрульного изображены российский и украинский паспорта, а также документы с его работы в Украине. В своем блоге 23-летний Кучеренко также публикует снимки из Москвы и позирует на фоне российского военкомата.

/ Фото: Instagram/viu_trr_trr

"Спасибо МВД РФ, Спасибо ФСБ РФ! Всех преступников, бандитов, взяточников и вымогателей… Забирайте себе. Такой естественный отбор мне нравится! Пришел в патруль, был задокументирован за превышение полномочий (вымогательство и взятка), до суда сбежал в РФ. Оп! И уже гражданин великой. Хорошая перспектива" – прокомментировал инцидент в Facebook начальник Департамента патрульной полиции Украины Евгений Жуков.

В правоохранительных органах поступок экс-сотрудника назвали "позорным".

"Особа убежала на территорию страны агрессора, на территорию Российской Федерации. По моему мнению, он таким образом пытается избежать дальнейшего процесса правосудия. Особа нашла себе такой выход, я считаю, что очень позорный", - сказал в комментарии 24 каналу заместитель начальника департамента Патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Как ранее сообщалось, украинский артист балета Сергей Полунин из Херсона рассыпался в комплиментах Путину, сделал у себя на груди тату с лицом президента РФ, а также хвастался перед подписчиками российским паспортом.