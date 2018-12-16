Порошенко требует проверить госслужащих на наличие родственников в России

Порошенко приказал искать у госслужащих родственников в России / УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко дал распоряжение главе СБУ Василию Грицаку инициировать под руководством Департамент контрразведки проверку всех государственных служащих на наличие родственников на территории России.

"У нас есть большое количество государственных служащих, в том числе и правоохранительных органов, которые имеют родственников в Крыму. Я обратился к главе СБУ Василию Грицаку для того, чтобы украинская контрразведка осуществила проверку сведений всех государственных служащих, поставив приоритет правоохранительных и следственных органов", - сказал Порошенко на пресс-конференции в воскресенье в Киеве.

Данный вопрос он затронул, отвечая журналистам на обвинения относительно факта российского гражданства у жены и детей первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Президент подчеркнул, что после проведения проверки и обнародования результатов может быть принято решение об увольнении госслужащего.

Напомним, контрразведка Службы безопасности Украины подтвердила наличие российского гражданства у гражданской жены первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Однако он отрицает факт получения российского гражданства своими родственниками.