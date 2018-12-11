СБУ подвердила российское гражданство жены замглавы СВР Семочко

Первый замглава СВР Сергей Семочко / zik.ua

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) подтвердила наличие российского гражданства у гражданской жены первого замглавы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.

Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на материалы Шевченковского районного суда Киева, пишет агентство "Украинские новости".

Суд разрешил СБУ изучить разговоры Семочко, его жены и ее дочери по мобильному телефону с 1 января 2014 года по 23 ноября текущего года.

Читайте такжеИстория с Семочко: когда жадность сильнее чувства стыдаРасследование в отношении первого замглавы СВР Сергея Семочко по делу о госизмене СБУ начала в середине октября. Основаниями для открытия дела стало заявление председателя правления общественной организации "ТОМ 14" от 4 октября о фактах, могущих свидетельствовать о шпионской деятельности Семочко в пользу РФ.

Сам Семочко отрицает факт получения российского гражданства своими родственниками.