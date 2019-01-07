"Е**нутый": в метро Киева парень прыгнул на рельсы перед поездом

В киевском метро произошло ЧП / metro.dp.ua

В Киеве на станции метро Дворец спорта молодой человек прыгнул на рельсы прямо перед прибытием состава.

Отметим, что экстремал устроился в углублении между рельсов, очевидно ожидая получить незабываемые ощущения от прохождения вагонов прямо над своей головой, однако машинист успел затормозить раньше и парню пришлось выбираться на платформу с помощью окружающих.

Внимание на видео присутствует ненормативная лексика:

"Ума нема - считай калека" Киев, 06.01.2019 Опубліковано Киев Оперативный Неділя, 6 січня 2019 р.

Напомним, ранее в киевском метро пробежалась толпа голых парней.