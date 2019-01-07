СМИ показали фото гигантской очереди из желающих посмотреть на томос

Президент Украины Петр Порошенко / Виталий Червоненко / bbc.com

В Киеве, возле Софии Киевской, где в понедельник, 7 января, проходит Рождественское богослужение Православной церкви Украины (ПЦУ), образовалась гигантская очередь из желающих посмотреть на томос.

Как сообщает Укринформ, очередь растянулась от входа в храм - до новогодней елки.

Площадь патрулируют полицейские, Нацгвардия, сотрудники СБУ, а также спасатели.

Напомним, 6 января Вселенский патриарх вручил томос митрополиту Епифанию, а днем позже указ доставили в Киев.

После праздничной литургии томос будет перенесен для всеобщего обозрения в трапезный храм Софии Киевской (Малая София), где каждый желающий сможет увидеть его в любой день с 8 часов утра до 18 часов вечера.

Очередь за томосом / ukrinform.ru