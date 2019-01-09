Порошенко поздравил дочерей с днем рождения и снова похвастался томосом

Президент Украины Петр Порошенко / Виталий Червоненко / bbc.com

Президент Петр Порошенко в среду, 9 января, поздравил дочерей-двойняшек Александру и Евгению с 19-летием, упомянув о значении томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).

"В этом году Рождество в нашей семье особенно возвышенное. Поездка на Фанар, получение томоса, первая литургия Православной церкви Украины в Святой Софии - мы были вместе. А сегодня нашим дочкам Александре и Евгении уже по девятнадцать. Последние месяцы были очень напряженными и решающими в борьбе за автокефалию, и тем более важной была поддержка со стороны Марины (супруги президента. - Прим.) и детей. Спасибо им за веру, искренность и любовь. Дорогие наши доченьки, какая радость, что вы у нас есть. Пусть везет вам во всех делах, и пусть сам Бог оберегает вас на жизненном пути. Любим вас", - написал Порошенко в Facebook, приложив фото дочерей.

В конце сентября прошлого года, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Петра Порошенко в $1,1 млрд.