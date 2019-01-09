РФ установила на границе с Украиной новый погранпункт

УНИАН

РФ разместила в Чертковском районе Ростовской области на границе с Украиной.

Об этом сообщили росСМИ со ссылкой на пресс-службу Погрануправления ФСБ РФ по Ростовской области.

"В районе хутора Гусев Чертковского района на постоянной основе выставлен пограничный наряд "Контрольный пост", - говорится в сообщении.

Протяженность российско-украинской границы в Ростовской области составляет около 660 км, из которых более 400 км - сухопутный участок. На территории области функционируют в круглосуточном режиме восемь пунктов пропуска (семь автомобильных и один воздушный).

Ранее сообщалось, что на пропускном пункте Шегини на границе в Польшей сотрудники таможни задержали микроавтобус Укрпочты, который контрабандой пытался вывезти с территории Украины сигареты.