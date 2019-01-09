Укрпочту обвинили в контрабанде сигарет в ЕС

9 января 2019, 01:24

Таможенники задержали микроавтобус, где в посылках содержался запрещенный для перевоза через границу товар.

Микроавтобус Укрпочты был задержан на границе с сигаретами / Фото: Facebook/Иван Спринский

На пропускном пункте Шегини на границе в Польшей сотрудники таможни задержали микроавтобус украинской госкомпании Укрпочта, который контрабандой пытался вывезти с территории Украины сигареты.

Иван Спиринский сообщил в Facebook, что официально в Укрпочте информацию пока не прокомментировали.

"Иван Спиринский 5 января опубликовал фото и видео того, как польские таможенники задержали в пункте пропуска Шегини фирменный бус Укрпочт" в котором под видом посылок на экспорт из Украины оказались ящики с сигаретами. Спринский пишет, что сигареты были запакованы в посылки еще в Киеве, и если это так, то поляки ковырнули не разовую подмену, а системный канал контрабанды подакцизных товаров перевозимых почтовой службой", - прокомментировал ситуацию в Facebook Евгений Плинский.

Он заявил, что Львовская таможня запрещенный груз по неизвестной причине не заметила, а выявили контрабанду поляки. Товар, по словам автора, перемещался через границу под пломбой Укрпочты, которая является государственным предприятием, поэтому данное преступление бросает нехорошую тень на всю страну.

/ Фото: Facebook/Иван Спринский

В комментариях генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский написал, что по данному факту ведется расследование и его результаты смогут обнародовать лишь правоохранительные органы.

"Ведем расследование - надеюсь быстро закончим и всех виновных в рамках закона как сможем накажем", - написал глава Укрпочты.

/ Фото: Facebook/Иван Спринский

Напомним, ранее глава "Укрпочты" рассказал, почему почтальоны могут прекратить носить пенсии.

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