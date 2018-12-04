В "Укрпочте" пригрозили перестать доставлять счета и квитанции за газ

4 декабря 2018, 13:01

Ситуация с газом и "Укрпочтой" постепенно зашла в тупик, судя по всему.

Укрпошта
"Укрпошта" / УНИАН

В ответ на отключение газа в региональных отделениях "Укрпочта" может прекратить доставку счетов за услуги газоснабжения.

Соответствующее сообщение на собственной странице в социальной сети Facebook опубликовал гендиректор Игорь Смелянский.

По его информации, во многих областях Украины начато отключения отделения "Укрпочты" от газа. "Мы со своей стороны сделали все, чтобы вовремя подать все документы и номинации. Я 11 раз прерывал совещания, чтобы по 10 раз подписать ЕЦП номинации, получая ответы, что "Система не приняла по технической причине". После этого возили в бумажной форме. Мы обязательно разберемся, кто в этом виноват, Андрей Коболев (глава НАК "Нафтогаз Украины" – "Главред") уже в своем посте писал частично об этом", − написал он.

Глава "Укрпочты "через соцсети призвал руководство облгазов "прекратить этот беспредел".

"Вы перекроете нам тепло − мы Вам перекроем доставку счетов и сбор платежей, потому что в холоде работать никто не будет. Это мое последнее китайское. Кому не нравится, что мы с Александром Находом (заместитель гендиректора "Укрпочты" по закупкам - "Главред") купили газ на "Прозорро", работайте лучше. Мы в схемы не входим", − подытожил он.

Напомним, ранее глава "Укрпочты" рассказал, почему почтальоны могут прекратить носить пенсии.

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газ соцсети Нафтогаз Укрпочта госкомпании Андрей Коболев
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