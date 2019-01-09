"Путин х*йло и уровень холестерина": Супрун рассказала о приоритетах украинцев

Супрун напомнила украинцам основные постулаты / УНИАН

Министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун спросила у украинцев, знают ли они свой уровень холестерина в крови.

В Facebook чиновник предостерегла, что высокий холестерин является тревожным сигналом.

"Холестерин может стать невидимым врагом, который постепенно будет забирать ваше здоровье. Но только в случае, если не контролировать его уровень! Холестерин привычно делить на "хороший" и "плохой", но это обозначение довольно упрощенное. Для нашего организма важен баланс. Потому что без холестерина мы также не можем существовать", - отметила она.

По словам Супрун, высокий холестерин чреват атеросклерозом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому глава МОЗ рекомендовала проверять у специалиста уровень холестерина в крови, заниматься спортом и избавляться от вредных привычек.

Информацию министр снабдила картинкой для привлечения внимания, текст которой однозначно увлек читателей.

"Украинцы – особенно после 30 – должны точно знать:

1. Украина прежде всего

2. Путин х*йло

3. Свой уровень холестерина в крови", - написала Супрун.

/ Фото: скрин Facebook/Уляна Супрун

Напомним, Супрун развеяла заблуждение о пользе употребления алкогольных напитков в морозную погоду с целью согревания.