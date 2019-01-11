Мокрый снег, гололед и ветер: украинцев предупредили об ухудшении погоды в пятницу

Какой будет погода в Украине / Униан

Погода в Украине 11 января существенно ухудшится, предупредили в Укргидрометцентре.

Хуже всего дела обстоят на востоке и в центре страны: здесь ожидаются метели и дождь, местами мокрый снег, местами – гололед. На юге преимущественно будут идти дожди. А вот на остальной территории Украины особых осадков синоптики не ждут.

Гололедица на дорогах ожидается везде, кроме юга. Ветер в основном северный, 5-10 м/с, но кое-где с порывами до 15-20 м/с.

Погода в Киеве 11 января будет облачной и морозной – до -9 градусов днем. А вот осадки в столице не прогнозируются.

Погода в Украине 11 января: карта

Накануне синоптики Наталья Диденко рассказала, что 12 января ночью еще будет холодно, днем мороз ослабеет и пойдет снег. 13 и 14 января в Киеве ожидается морозная погода со снегом.

Напомним, спрогнозирована средняя температура в Украине в январе-2019. В захваченном РФ Крыму в январе может быть до +3 градусов, отметили в Укргидрометцентре.

Ранее синоптики уже предупреждали об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.