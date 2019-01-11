В Киеве националисты разогнали собрание пророссийских ветеранов

В Киеве активисты националистического объединения С14, Киевский городской союз ветеранов АТО и ветераны полка "Азов" сорвали собрание коммунистов и социалистов с пророссийскими взглядами.

Представители организации С14 сообщили в Facebook, что в зале был замечен и социалист Александр Мороз, который покинул помещение сразу после начала потасовки.

"Во время заседания был обнаружен казачек Каменев, который фотографировался с сепаратистами. После короткого разговора он сбежал", - сказано в сообщении.

Причина проведения собрания не сообщается. Однако активисты уверяют, что боролись таким образом с разворовыванием бюджета, а коммунисты и социалисты якобы пытались противостоять созданию Министерства ветеранов. В С14 заявили, что не допустят исчезновения новосозданного ведомства.

Руководил собранием пророссийских ветеранов, по информации националистов, глава Общественного совета при Минобороны Украины Виктор Палий.

Напомним, Палий, которого уличили в связях с сепаратистскими и пророссийскими организациями, а также кураторами из Москвы, получил удар в лицо от бывшего участника АТО.