"Недруги будут побеждены": под Киевом жителям села раздают газету "Почему я за Порошенко"

В населенном пункте Коцюбинское Киевской области от организации "Команда Порошенко" местным жителям раздают газету "Почему я за Петра Порошенко" с большим количеством самой разнообразной информации о действующем президенте.

По данным общественного движения Чесно, в БПП заявили, что к газете не имеют никакого отношения.

"К партии эта газета не имеет отношения", - сказал руководитель секретариата "БПП "Солидарность" Максим Саврасов.

По словам представителя БПП, газету могла издать инициативная группа. Также он не владеет информацией о том, какой именно астролог написал столь абсурдный прогноз.

На первой полосе читатель видит крупный портрет Петра Порошенко, внутри - статья о Томосе, а на обороте – астрологический прогноз с политическим подтекстом. В издании не указано его тиража, типографии и ответственного за выпуск, что является нарушением закона.

Газету активисты обнаружили в приемной Коцюбинского поселкового совета, однако чиновники не смогли объяснить, кто именно принес в госструктуру агитацию.

Особенного внимания в газете заслуживает астрологический прогноз, где возле знаков зодиака написаны фамилии политиков. Действующему президенту звезды пророчат неожиданную поддержку, правильный выбор и победу над недругами. У других кандидатов прогноз менее оптимистичный.

Напомним, Порошенко встречал Новый год-2019 вместе с женой Мариной и младшими детьми в резиденции "Синегора", а также с главой ЦИК, нардепом и генпрокурором.