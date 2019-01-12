"Поговорим о российской оккупации": в СБУ рассказали, зачем вызвали на допрос Гриценко

12 января 2019, 21:24

Время визита в СБУ уже согласовано.

Анатолий Гриценко
Зачем Гриценко вызвали на допрос в СБУ / Главред

Лидера партии Гражданская позиция Анатолия Гриценко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины в качестве свидетеля, пояснили в ведомстве.

"Вызов связан с обнародованием им (Гриценко – ред.) в одном из телевизионных эфиров информации об обстоятельствах российской оккупации Донбасса и аннексии Крыма", – сообщила пресс-служба СБУ в субботу вечером.

При этом в СБУ подчеркнули, что делиться с силовиками подобной информацией "является патриотической гражданской позицией".

"…Еще в начале недели человек, который, назвав свою фамилию, заявил о юридическом представлении его интересов, согласовал удобное для Гриценко время визита в Службу и выяснил причины и основания для приглашения", – уточнили в ведомстве.

/ facebook.com/SecurSerUkraine

Напомним, что 11 января партия Гражданская позиция приняла решение о выдвижении Гриценко кандидатом на очередных выборах президента Украины. 

Ранее сообщалось, что по данным опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, в случае выхода во второй тур президентских выборов в паре Юлия Тимошенко – Анатолий Гриценко ситуация равна: 21% избирателей готовы проголосовать за Гриценко и 20% – за Тимошенко.

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СБУ допрос Анатолий Гриценко
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