Социологи рассказали, кто побеждает Тимошенко во втором туре президентских выборов

28 декабря 2018, 15:05

В паре Юлия Тимошенко - Петр Порошенко 22% населения готовы проголосовать за лидера Батькивщины.

Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

По результатам опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, в случае выхода во второй тур президентских выборов лидер Батькивщины Юлия Тимошенко побеждает действующего президента Петра Порошенко.

На сайте фонда также опубликованы результаты социологического исследования электоральных предпочтений украинцев в случае выхода во второй тур президентских выборов кандидатов-лидеров.

"В паре Юлия Тимошенко - Петр Порошенко 22% населения готовы проголосовать за Юлию Тимошенко, 16% - за Петра Порошенко. Однако 36% не отдали бы предпочтения ни одному из них, 14% в случае такого состава второго тура не пошли бы на выборы и еще 11% не определились", - говорится в результатах исследования.

В то же время в паре Тимошенко - шоумен Владимир Зеленский голосование является почти паритетным: 21% - за Зеленского, 20% - за Тимошенко, 35% не поддержали бы обоих, 13% не пошли бы на выборы, 11% респондентов не определились.

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Кроме того, в паре Тимошенко - лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко ситуация равна: 21% избирателей готовы проголосовать за Гриценко и 20% - за Тимошенко. Ни за одного из них не готовы проголосовать 33%, еще 14% в случае такого варианта не пойдут на выборы, а 12% респондентов не определились.

В исследовании отмечается, что Тимошенко во втором туре побеждает внефракционного народного депутата, представителя "оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко со счетом 24% на 14%, Гриценко во втором туре побеждает Порошенко со счетом 22% на 15%, Зеленский во втором туре побеждает Порошенко с счетом 22% на 17%, Порошенко во втором туре побеждает Бойко со счетом 19,5% на 14%.

/ dif.org.ua

Напомним, по данным опроса соцгруппы "Рейтинг", Юлия Тимошенко в президентском рейтинге обходит Петра Порошенко: лидера Батькивщины поддерживают около 17 процентов населения Украины, в то время как за Порошенко готовы голосовать около 10 процентов украинцев.

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Владимир Зеленский Юлия Тимошенко президентские выборы в Украине выборы-2019
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