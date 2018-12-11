Безнадежный аутсайдер: Порошенко проигрывает соперникам во втором туре выборов – опрос

11 декабря 2018, 12:40

Петр Порошенко уступает всем основным конкурентам.

выборы
В Украине опубликован новый президентский рейтинг / atn.ua

Действующий президент Петр Порошенко является аутсайдером в случае своего попадания во второй тур президентских выбороы.

В соответствии с результатами опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 23 ноября по 3 декабря 2018 года, если во второй тур выйдут Порошенко и Тимошенко, то победит Тимошенко (23,4%), а у соперника будет 11,8%.

В то же время в случае попадания во второй тур Порошенко с Юрием Бойко, нынешний президент набирает 15,3%, а парламентарий 19%.

/ kiis.com.ua

Кроме того, в паре Бойко (15,2%) победит Тимошенко (23,4). В паре Вакарчук (18,9%) победит Тимошенко (23,4%), в паре Порошенко (11,1%) победит Вакарчук (24,2%), в паре Порошенко (12,2%) победит Зеленский (27,8%).

Согласно результатам исследования КМИС, результат в пределах погрешности в паре Гриценко (20,4%) и Тимошенко (20,8%) и в паре Зеленский (23%) и Тимошенко (22,2%).

Читайте такжеЗеленский обогнал Порошенко и вышел на второе место в президентском рейтинге - опрос

Также был озвучен еще один интересный ответ респондентов, оказывается, от 10 до 15% опрошенных при моделировании возможных пар для второго тура ответили, что просто испортят бюллетени.

Что касается первого тура выборов, если бы волеизъявление состоялось в конце ноября - начале декабря то за Юлию Тимошенко готовы проголосовать 21,2% (из всех опрошенных 11,9%), за Владимира Зеленского - 14,6 % (из всех опрошенных 8,2%), за Петра Порошенко - 11,6% (6,5%), за Юрия Бойко - 11% (6,2%), за Олега Ляшко - 8,7 (4,9 %), за Анатолия Гриценко - 8,2% (4,6%), за Евгения Мураева - 4,1% (2,3%). за Александра Шевченко - 3,9% (2,2%), за Святослава Вакарчука - 3,8% (2,1%). за Андрея Садового - 2,2% (1,3%).

Из всех опрошенных 4,7% испортили бы бюллетень и 9,3% решили не принимать участие в голосовании, 26,7% опрошенных не определились, за кого голосовать, а 24% респондентов отказались отвечать на вопросы.

/ kiis.com.ua

Напомним, по данным опроса соцгруппы "Рейтинг", Юлия Тимошенко в президентском рейтинге обходит Петра Порошенко: лидера Батькивщины поддерживают около 17 процентов населения Украины, в то время как за Порошенко готовы голосовать около 10 процентов украинцев.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
опрос рейтинг Петр Порошенко Владимир Зеленский Юлия Тимошенко президентские выборы
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
13:46
"Дешевая рабсила": жители ОРДЛО подались на заработки в Абхазию – блогер
13:35
СБУ подвердила российское гражданство жены замглавы СВР Семочко
13:18
В Махачкале двое прохожих поймали девочку, выпавшую с пятого этажа Видео
13:07
От Евросоюза понесло трупным запахом мнение
12:58
В ПАСЕ решили смягчить антироссийские санкции - Deutsche Welle
12:57
Расходы на содержание президента при Порошенко выросли вчетверо
12:46
"Тебе должно быть стыдно!": Зианджа обвинила Зеленского и студию "Квартал 95" в травле Видео
12:40
Безнадежный аутсайдер: Порошенко проигрывает соперникам во втором туре выборов – опрос Видео
12:12
"Народный фронт" поддержит на выборах исключительно члена партии - Яценюк
12:09
Помпео и Песков устроили перепалку из-за российских бомбардировщиков
12:09
Захват ТЦ Дарница в Киеве: что известно о конфликте Видео
12:07
Католическое Рождество в Украине-2018: дата и как отдыхаем Видео
11:55
Шахтер – Лион: прогнозы букмекеров, где смотреть матч Лиги чемпионов Видео
11:48
На Закарпатье лопнул нефтепровод "Дружба", подозревают незаконную врезку
11:31
Потрогал за грудь: Потап озадачил необычным фото с Тиной Кароль Видео
11:21
В Германии обнаружили удостоверение Штази на имя Путина
11:03
1,5 миллиарда прослушиваний: названа самая популярная песня ХХ века Видео
11:00
"До встречи в Виннице": пранкеры сосватали губернатора Калифорнии на работу в Украину Видео
11:00
Розпочався чат із політичним аналітиком Тарасом Чорновілом
10:59
Как Минобразования объявило войну ветряным мельницам мнение
10:41
Девушка дня Instagram: белокурая модель с пышной грудью Ри Хейн Фото
10:26
Операция преемник: СМИ раскрыли сценарий влияния Филарета на автокефальную церковь Видео
10:17
"Могут вызывать рак": в Украине запретили ряд препаратов от высокого давления Видео
09:58
Волки-мутанты: в Винницкой области хищники запугали несколько сел
09:54
Снега наметет до 18 см: киевлян предупредили о транспортном коллапсе из-за непогоды Видео
09:43
Договоры с Россией, как и раньше, не стоят и бумаги мнение
09:30
Ликвидирован еще один украинский банк
09:26
Кладбище евроблях: в Словакии мародеры разбирают на запчасти брошенные украинцами авто Видео
09:04
"Упадет на голову обывателям": эксперт рассказал о смертельной угрозе из космоса для украинцев Видео
08:59
"Там легализовали наркотики, бегают террористы": в РФ жалуются на военное положение в Украине Видео
08:34
"Ночью отправили служить": СМИ рассказали об "отлове" призывников в Украине Видео
08:25
США не готовы защитить Украину от России мнение
08:18
Снежный шторм и прочие "дули" от погоды: украинцам пообещали снегопады и гололед Фото Видео
08:00
Чат с ведущим и создателем программы "Караоке на Майдані" Игорем Кондратюком
07:54
Меркель напомнила Путину о необходимости освобождения захваченных украинских моряков Видео
07:37
Фотограф устроил вечер секса на вершине пирамиды Хеопса: опубликован откровенный снимок Видео
07:31
"Подчиняемся Вселенской патриархии": Макарий осадил Филарета по Объединительному собору Видео
07:13
Поздравления с именинами Анны в прозе, стихах и красивых открытках Фото
06:56
Главная тайна России раскрыта мнение
06:34
Он непотопляем: астролог составил гороскоп для Андрея Макаревича
06:15
"Мы окружены со всех сторон": военный эксперт раскрыл стратегию Путина по Украине
05:56
Как выражают свой гнев разные знаки Зодиака и как с ними мириться Видео
05:21
Глубокое декольте и обтягивающий наряд: Даша Астафьева взбудоражила фанатов откровенными фото
04:43
Томос УПЦ: религиовед назвал два ключевых разногласия между Константинополем и Киевом
04:09
"Не будет танцевать с Путиным": эксперт спрогнозировала позицию преемницы Меркель по Украине Фото Видео
03:42
Ученые рассказали, почему недовольство своим телом мешает регулярному сексу
02:58
Екатерина Варнава рассказала о своих недостатках
02:19
Луценко пришла в Раду в дорогих брендовых ботильонах Фото
01:56
Эминем показал собственную смерть в новом жутком клипе Видео
01:38
В рейтинге свободы человека Украина минимально обогнала Россию
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять