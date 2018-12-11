Безнадежный аутсайдер: Порошенко проигрывает соперникам во втором туре выборов – опрос

В Украине опубликован новый президентский рейтинг / atn.ua

Действующий президент Петр Порошенко является аутсайдером в случае своего попадания во второй тур президентских выбороы.

В соответствии с результатами опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 23 ноября по 3 декабря 2018 года, если во второй тур выйдут Порошенко и Тимошенко, то победит Тимошенко (23,4%), а у соперника будет 11,8%.

В то же время в случае попадания во второй тур Порошенко с Юрием Бойко, нынешний президент набирает 15,3%, а парламентарий 19%.

/ kiis.com.ua

Кроме того, в паре Бойко (15,2%) победит Тимошенко (23,4). В паре Вакарчук (18,9%) победит Тимошенко (23,4%), в паре Порошенко (11,1%) победит Вакарчук (24,2%), в паре Порошенко (12,2%) победит Зеленский (27,8%).

Согласно результатам исследования КМИС, результат в пределах погрешности в паре Гриценко (20,4%) и Тимошенко (20,8%) и в паре Зеленский (23%) и Тимошенко (22,2%).

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Также был озвучен еще один интересный ответ респондентов, оказывается, от 10 до 15% опрошенных при моделировании возможных пар для второго тура ответили, что просто испортят бюллетени.

Что касается первого тура выборов, если бы волеизъявление состоялось в конце ноября - начале декабря то за Юлию Тимошенко готовы проголосовать 21,2% (из всех опрошенных 11,9%), за Владимира Зеленского - 14,6 % (из всех опрошенных 8,2%), за Петра Порошенко - 11,6% (6,5%), за Юрия Бойко - 11% (6,2%), за Олега Ляшко - 8,7 (4,9 %), за Анатолия Гриценко - 8,2% (4,6%), за Евгения Мураева - 4,1% (2,3%). за Александра Шевченко - 3,9% (2,2%), за Святослава Вакарчука - 3,8% (2,1%). за Андрея Садового - 2,2% (1,3%).

Из всех опрошенных 4,7% испортили бы бюллетень и 9,3% решили не принимать участие в голосовании, 26,7% опрошенных не определились, за кого голосовать, а 24% респондентов отказались отвечать на вопросы.

/ kiis.com.ua

Напомним, по данным опроса соцгруппы "Рейтинг", Юлия Тимошенко в президентском рейтинге обходит Петра Порошенко: лидера Батькивщины поддерживают около 17 процентов населения Украины, в то время как за Порошенко готовы голосовать около 10 процентов украинцев.