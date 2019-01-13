Под Черниговом перевернулся автобус Киев - Москва

Пресс-служба полиции

Возле одного из сел Козелецкого района Черниговской области перевернулся автобус Киев - Москва, три пассажира пострадали.

Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

Всего в автобусе находились 17 пассажиров.

"Водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство легло на правый бок. Пострадала одна женщина-пассажир, которая доставлена в Козелецкую районную больницу. Угрозы ее жизни нет. Впоследствии за медицинской помощью обратилось еще двое пассажиров", - сообщили в полиции.

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