Замглавкома Сухопутных войск ВСУ попал в серьезное ДТП

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Заместитель Главнокомандующего Сухопутных войск ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Кропивченко госпитализирован с травмами, полученными в ДТП, произошедшем в на трассе Николаев-Благовещенское под Николаевом вечером 11 января.

Как сообщает портал "Новости N", "Хюндай" с номерными знаками ВСУ ехал по трассе, со стороны Николаева в направлении Новой Одесса. Возле села Себино водитель не справился с управлением и "Хюндай" зацепил двигавшийся в попутном направлении "Ланос". После столкновения внедорожник врезался в полуприцеп седельного тягача "Ман", стоявший на обочине.

Также травмирован еще один военнослужащий, водитель ехавший за рулем "Хюндай".

Отмечается, что авария произошла в условиях сильного гололеда.

Ранее сообщалось, что в смертельном ДТП под Тернополем, в котором 4 января столкнулись фура и легковой автомобиль, погиб сын украинского дипломата Павла Процюка - 11-летний Михаил.