Справил нужду: криворожанин получил два года тюрьмы за надругательство над флагом

13 января 2019, 11:36

У мужчины также есть непогашенная судимость за кражу.

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Флаг Украины / gur.gov.ua

Апелляционный суд Днепра отклонил ходатайство криворожанина Евгения Колесникова, который в 2016 году сорвал со стены многоэтажного дома флаг Украины и справил на него малую нужду.

Как сообщает krivbass.city, за процессом следили местные ветераны АТО и активисты.

Отмечается, что у Колесникова есть непогашенная судимость. Мужчина проведет в тюрьме два года за осквернение госсимвола, а также год за кражу, наказание за которую было условным. 

Ранее сообщалось, что в селе Новоселовка Царичанского района Днепропетровской области мужчина разорвал на части флаг Украины.

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Украина Кривой Рог флаг Украины
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