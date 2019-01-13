Справил нужду: криворожанин получил два года тюрьмы за надругательство над флагом

Флаг Украины / gur.gov.ua

Апелляционный суд Днепра отклонил ходатайство криворожанина Евгения Колесникова, который в 2016 году сорвал со стены многоэтажного дома флаг Украины и справил на него малую нужду.

Как сообщает krivbass.city, за процессом следили местные ветераны АТО и активисты.

Отмечается, что у Колесникова есть непогашенная судимость. Мужчина проведет в тюрьме два года за осквернение госсимвола, а также год за кражу, наказание за которую было условным.

Ранее сообщалось, что в селе Новоселовка Царичанского района Днепропетровской области мужчина разорвал на части флаг Украины.