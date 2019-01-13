"Садисты" и "сволочи": в Донецкой области устроили жестокие собачьи бои

На Донбассе устраивают собачьи бои / cherniy.kharkov.ua

В Святогорске Донецкой области на территории пансионата "Зелений Гай" устраивают собачьи бои.

Соответствующую информацию опубликовал в Facebook Телеканал UA: Донбас.

Как рассказали в отделе Нацполиции в Славянске, начата проверка по факту жестокого обращения с животными в Святогорске.

"На месте события работает оперативно-следственная группа Славянского отделения полиции. Предварительно ситуация квалифицируется по статье ч.1 ст. 299 („Жестокое обращение с животными" Уголовного кодекса Украины. Эти действия караются арестом на срок до полугода или ограничением свободы на срок до трех лет", — сказано в сообщении.

Отметим, что пользователи отреагировали на видео о собачьих боях:

"Сразу, расстрел!", "Хотелось бы, чтобы эти уроды почувствовал всю боль и страх на себе", "Уроды", "Сволочи!", "Тварь, ты же женщина! что же ты делаешь?", "Это садисты", - говорится в комментариях под видео.

Напомним, ранее Сеть возмутила жестокая расправа над собакой в Винницкой области.