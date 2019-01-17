Социолог объяснил, почему властям России важен Крымский мост

Властям РФ Керченский мост важен как некий пиар-инструмент, полагает социолог / Most.Life

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман считает, что в РФ для правящей верхушки мост через Керченский пролив в захваченный Крым важен как некий пиар-инструмент.

Руководство России убеждено, что Крымский мост является хорошим образом для информационной кампании, нечто созидательное, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По словам собеседника, в российской верхушке очень много пиарщиков, и даже не пиарщики, а силовики типа президента Владимира Путина, верят во всесилие всяких пиар-ходов.

"Сам Путин был надут этим пиаром… Они верят во всесилие телевидения. Российское руководство убеждено, что Крымский мост — хороший образ для информационной кампании, нечто созидательное", — отметил эксперт.

Читайте такжеИз-за Крымского моста Россия попала в ловушку — эксперт"Ведь чем в основном занимаются российские власти? Воюют и устраивают какие-то дебильные праздники или спортивные шоу-однодневки. А тут создали целый мост! В плане пиара это звучит", — добавил социолог.

Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, компания "Стройгазмонтаж" — подрядчик строительства. Весной 2018-го — 15 мая — состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом.

СМИ писали, что при строительстве моста были допущены ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона. Позже в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщили, что Крымский мост смещается.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.