Порошенко тратит миллионы из бюджета на свою пиар-кампанию - СМИ

Петр Порошенко / УНИАН

Турне президента Петра Порошенко с томосом регионами Украины может обойтись местным бюджетам в большие деньги. Журналисты решили подсчитать, сколько стоит такая пиар-кампания главы государства.

В частности, журналисты назвали стоимость подвоза бюджетников на встречу с президентом, который наблюдался в Луцке, Черкассах и Бердичеве.

"Так, аренда одного автобуса на 30-50 мест стоит в среднем 5 тыс. гривен в день. В городах, куда свозили бюджетников, зафиксировали по 10-15 автобусов. То есть, только транспортные расходы по подвозу в день обходились в сумму от 50 до 75 тыс. гривен. Кроме того, приезд Порошенко в тот или иной город сопровождает расклеиванием бордов, где он позирует с томосом и митрополитом Епифанием. В среднем месяц аренды одного рекламного борда стоит 3 тыс. гривен. По стране их сотни, а возможно и тысячи. Каждая тысяча таких бордов - это 3 млн гривен. Реклама размещена преимущественно за счет бюджетов различных уровней", - говорится в расследовании журналистов программы "Гроші".

Ранее, почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет раскритиковал название новосозданной церковной структуры и заявил, что ее следует называть "Украинская православная церковь".