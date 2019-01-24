"Пи***асина, по правилам едь": в Киеве водитель с битой радикально боролся с автохамством

Мужчину возмутили многочисленные нарушения ПДД.
В Киеве на улице Привокзальной один из водителей во время часа пик с битой в руках решил заняться регулировкой дорожного движения.
Мужчину возмутили многочисленные нарушения ПДД, в частности, выезд авто на встречную полосу. При этом свои претензии он высказывал не только частникам, но и водителям маршруток.
"Довели водителя своими выездами на полосу встречного движения на улице Привокзальной и он решил радикально бороться с хамством", - говорится в подписи под видео.
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику:
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве из-за циклона со снегопадами образовались пробки в 10 баллов.