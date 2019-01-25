Украинские военные захватили российский беспилотник

БПЛА "Гранат-2"

Военнослужащие Операции объединенных сил (ООС) с помощью радиотехнических средств обнаружили в небе Приазовья российский беспилотник "Гранат-2".

Как сообщает пресс-центр ООС, БПЛА приземлили и изъяли.

"После обследования военными инженерами аппарат был передан специалистам для идентификации и дальнейшего изучения. Установлено, что беспилотный летательный аппарат - "Гранат-2" производится предприятиями военно-промышленного комплекса Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот тип аппаратов поставляется боевикам "ЛНР" и "ДНР" для проведения разведки и корректировки огня артиллерии.

Ранее сообщалось, что с апреля 2014 года до конца 2018-го на Донбассе погибли от 12 тыс. 800 до 13 тыс. человек. По данным Мониторинговой миссии ООН, среди них около 3,3 тыс. - гражданские, 4 тыс. - военнослужащие ВСУ, 5,5 тыс. - боевики.