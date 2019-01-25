Ниже России и Беларуси: Украина заняла последнее место в Европе в рейтинге экономических свобод

Экономическая свобода / Новые известия

Украина заняла 147 место из 180 стран мира в рейтинге экономических свобод, составленном американской Heritage Foundation.

По показателям экономических свобод Украина занимает последнее 44-ое место в Европе, а общий индекс экономических свобод в Украине уступает среднеевропейскому и среднемировому. К примеру, наши соседи существенно выше в мировом рейтинге: Грузия (16), Польша (46), Россия (98) и Беларусь (104).

По итогам 2018 года, наша страна улучшила свои позиции в вопросе деловой свободы, прав собственности, фискальной свободы, но все еще остается в категории "несвободных экономик" мира, сообщается на странице Heritage Foundation в Twitter.

Рейтинг 2018 года возглавили Гонконг, Сингапур, Новая Зеландия, Швейцария, Австралия и Ирландия, а замыкают Куба, Венесуэла и Северная Корея.

Отметим, что в прошлогоднем рейтинге Украина за год поднялась на 16 позиций, заняв 150-е место среди более 180 стран мира после 166-го места в 2017 году.

Ранее сообщалось, что Украина возглавит в 2019 году список стран с самым высоким уровнем потери трудовых ресурсов. В текущем году Украина потеряет почти 1,5% трудовых ресурсов