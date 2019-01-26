"Уничтожена боевая машина и оккупанты": в разведке назвали свежие потери противника на Донбассе

На Донбассе в пятницу были уничтожены четверо российских оккупантов, сообщили в разведке / Reuters

В пятницу, 25 января, на Донбассе в районе операции Объединенных сил были ликвидированы четверо российских оккупантов, а пятеро — ранены.

На востоке нашей страны также была уничтожена боевая машина пехоты противника, сообщили в пресс-службе ООС, ссылаясь на данные разведки.

По сведениям ведомства, во время контрснайперской борьбы украинский стрелок прекратил деятельность российского наемника.

Напомним, в конце декабря 2018 года генерал-лейтенант Вооруженных Сил Украины, командующий Объединенными силами Сергей Наев сообщил, что на Донбассе с начала ООС, по данным украинской разведки, были уничтожены около 450 боевиков.

Справка. На Донбассе в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на часть востока Украины вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.

В апреле 2014 года на Донбассе стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо нее началась операция Объединенных сил.