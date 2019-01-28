"Смертельный таран": на Полтавщине электричка влетела в иномарку

На Полтавщине электричка протаранила иномарку, погиб водитель авто / pl.npu.gov.ua

В воскресенье, 27 января, в городе Заводское Лохвицкого района Полтавской области на железнодорожном переезде электричка протаранила легковой автомобиль, водитель машины погиб.

Смертельная авария произошла в 12:55, 29-летний водитель авто скончался от полученных травм до приезда скорой помощи, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Полтавщине.

"...на 125 км железнодорожного переезда в г. Заводское... произошло столкновение пригородного поезда (электрички) сообщением "Ромны — Ромодан" с легковым автомобилем Skoda Fabia", — отметили в полиции.

На Полтавщине электричка протаранила иномарку, погиб водитель авто / pl.npu.gov.ua

Напомним, утром 14 января под Чугуевом столкнулись микроавтобус Volkswagen и легковое авто Hyundai. Погибли четыре человека, в том числе водитель и два пассажира легковушки.