Экс-вице-премьер России спрогнозировал действия Путина по Украине

29 января 2019, 01:16

Президент РФ всегда старается оставить открытой дверь для отступления, отметил бывший чиновник.

Экс-вице-премьер РФ полагает, что после строительства
После строительства "Северного потока-2" Владимир Путин может забыть об Украине, полагает экс-вице-премьер РФ / Reuters

Бывший вице-премьер Российской Федерации Альфред Кох считает, что Украина нужна не РФ, а российскому президенту Владимиру Путину.

Глава России после строительства газопровода "Северный поток-2" может забыть об Украине или использовать ее для подъема своего рейтинга, рассказал экс-чиновник Обозревателю.

Собеседник подчеркнул, что российский лидер всегда старается оставить открытой дверь для отступления. 

"Если российская армия открыто войдет на территорию Украины, то Россия неизбежно попадет под понятие страны-агрессора. И у Запада не будет лазейки, которая позволит сделать вид, что это не так...", — отметил эксперт.

По мнению Коха, "когда Путин достроит "Северный поток 2", то будет считать, что у него есть колоссальный рычаг давления на Украину в виде газового трафика".

"Сегодня по большему счету, газовый трафик через Украину не имеет альтернативы, и Путин хочет-не хочет, вынужден какие-то минимальные отношения с Украиной поддерживать", — добавил экс-вице-премьер.

Читайте также"Это война": Порошенко жестко обратился к Путину"Как только он получит альтернативу в виде "Северного потока-2", возможно, что он вообще потеряет интерес к Украине. Она перестанет вообще для него существовать, как некий лакомый кусок, с которым нужно о чем-то договариваться", — заявил бывший чиновник.

"И вот тут возможны два абсолютно противоположных варианта развития событий: либо он просто про Украину забывает, либо напротив — она станет прекрасным объектом для подъема его рейтинга: ведь угрозы прекращения газового потока в Европу тогда уже не будет!" — сказал Кох.

Ранее российский экономист, сотрудник Института Катона (США), бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов выразил мнение, что открытая широкомасштабная операция страны против Украины возможна.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова. 

На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.

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Россия Украина Альфред Кох Владимир Путин Северный поток-2
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