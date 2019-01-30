"Выстрел из гранатомета": СМИ узнали возможную цель покушения в Днепре

В Днепре во вторник открыли огонь по иномарке, в которой был криминальный авторитет, выяснили журналисты.
Во вторник, 29 января, в Соборном районе Днепра, по предварительным данным, злоумышленник из ручного противотанкового гранатомета выстрелил в автомобиль Toyоta.
В областном центре неизвестный открыл огонь по авто на перекрестке ул. Литейной и ул. Крутогорный Спуск, водитель и пассажиры машины не пострадали, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Днепропетровщине.
По факту обстрела машины в Днепре начато производство по предварительной правовой квалификации ст. 15 ч. 2 п. 5 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса.
Иномарка, в которую выстрелили, была бронированной, автомобилем управлял криминальный авторитет по прозвищу "Каха", сообщил УНН источник в полиции.
Напомним, 30 января в Николаеве возле Ленинского районного суда неизвестный устроил стрельбу, смертельные ранения получили мужчина и женщина, стрелка задержали на месте преступления.