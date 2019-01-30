"Выстрел из гранатомета": СМИ узнали возможную цель покушения в Днепре

В Днепре могли покушаться на жизнь криминального авторитета по прозвищу "Каха", узнали журналисты / dp.npu.gov.ua

Во вторник, 29 января, в Соборном районе Днепра, по предварительным данным, злоумышленник из ручного противотанкового гранатомета выстрелил в автомобиль Toyоta.

В областном центре неизвестный открыл огонь по авто на перекрестке ул. Литейной и ул. Крутогорный Спуск, водитель и пассажиры машины не пострадали, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Днепропетровщине.

По факту обстрела машины в Днепре начато производство по предварительной правовой квалификации ст. 15 ч. 2 п. 5 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса.

Иномарка, в которую выстрелили, была бронированной, автомобилем управлял криминальный авторитет по прозвищу "Каха", сообщил УНН источник в полиции.

В Днепре могли покушаться на жизнь криминального авторитета по прозвищу "Каха", узнали журналисты / dp.npu.gov.ua

Напомним, 30 января в Николаеве возле Ленинского районного суда неизвестный устроил стрельбу, смертельные ранения получили мужчина и женщина, стрелка задержали на месте преступления.