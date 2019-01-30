Двойное убийство в Николаеве: в полиции раскрыли подробности расстрела

В Николаеве в результате стрельбы погибли супруги / mk.npu.gov.ua

В Николаеве злоумышленник устроил стрельбу в Ингульскому районе возле Ленинского районного суда в среду, 30 января, около 15:00, были ранены и погибли супруги.

Женщина скончалась на месте происшествия, а мужчина — в машине скорой помощи, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Николаевской области.

Предварительно правоохранители квалифицировали преступление по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

"Благодаря оперативным действиям правоохранителей злоумышленник был задержан оперативником Ингульского отдела полиции", — отметили в ведомстве.

Замначальника ГУ Нацполиции на Николаевщине, начальник следственного отдела Иван Выговский сообщил, что в среду в райсуде прошло заседание по гражданскому делу относительно задолженности еще 2008 года, которая возникла между николаевцем и двумя жителями Одессы, пишут НикВести.

По его словам, огонь по людям открыл мужчина, которого суд обязал вернуть долг.

"Решение было принято в пользу лиц, которые подали гражданский иск. После чего необходимо было оплатить определенную сумму убытка… После судебного заседания у участников происшествия возник конфликт, в ходе которого мужчина с лестничного ружья совершил два выстрела", — отметил собеседник.

Ранее стало известно, что в Николаеве 30 января неизвестный у Ленинского райсуда выстрелил в людей из охотничьего карабина "Сайга", погибли мужчина и женщина. СМИ писали, что у злоумышленника был сообщник.