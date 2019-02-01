В Днепре активисты протестуют против кинофестиваля под эгидой филиала РПЦ

Активисты протестовали против пророссийского кинофестиваля / Фото: Радио Свобода

В Днепре активисты собрались около здания областной филармонии, в котором 31 января открылся 10-й фестиваль документальных фильмов "Международная киноассамблея на Днепре-2019", чтобы выразить протест против проведения мероприятия.

Как сообщает Радио Свобода, данный кинофестиваль проводится ежегодно и имеет пророссийскую направленность.

Отмечается, что в нынешнем году мероприятие благословил глава местной епархии УПЦ МП Ириней.

Известно, что предыдущие фестивали имели пророссийский характер и несли пропаганду "русского мира". Мы не можем допустить, чтобы в нашей стране пропагандировали "русский мир", - сказала организатор акции Людмила Шамрай.

Активисты с плакатами напомнили международному режиссерскому сообществу о пленника Кремля украинском режиссере Олеге Сенцове и о взятых в плен украинских моряках.

Читайте такжеБывшая УПЦ МП отказалась менять название"Требуем заявление от фестиваля к российской власти об освобождении украинских политзаключенных" и "На Каннском кинофестивале призвали освободить Сенцова. Почему молчит "Киноассамблея?" – с такими надписями на транспарантах активисты собрались у филармонии.

Один из организаторов фестиваля, священник УПЦ МП Игорь Собко напомнил о свободе мнений в Украине и отметил, что представленные в рамках киноработы пересмотрел лично.

"Это хорошее, настоящее, документальное кино. А еще – духовно-моральное кино", – цитирует издание его слова.

Напомним, в селе Радошовка Тернопольской области прихожане церкви Святой Великомученицы Параскевы приняли решение перейти из филиала РПЦ в Украине в автокефальную ПЦУ, однако священник запер здание церкви на замок.